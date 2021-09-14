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「被鄭文燦一句話打臉」　羅智強爆林智堅：接班失敗才提竹竹合併

▲▼羅智強批林智堅接班鄭文燦失敗才提合併。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲羅智強批林智堅接班鄭文燦失敗才提合併。（圖／翻攝羅智強臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

新竹市長林智堅日前提出新竹縣市的合併議題，遭到部分在野黨質疑是為連任鋪路。國民黨台北市議員羅智強14日臉書批評，林智堅原希望爭取桃園市長鄭文燦接班，卻被鄭文燦「林智堅不在桃園政治版圖」打臉後，才拋出新竹合併議題「為林智堅的選舉量身訂作」。

羅智強表示，林智堅拋出「大新竹」合併，想把新竹市丶新竹縣升格成第七都，說是為了新竹著想。但是從共同生活圈、城市競爭力、發展半導體科技等角度，將苗栗也納入討論「竹竹苗合併升格第七都」，才是過去產官學研的共同心聲。

羅智強批評，為了廣納民意，新竹縣長楊文科召開升格會議，邀請新竹丶苗栗的首長及議長，但林智堅本人卻沒有出席，被苗栗縣長徐耀昌痛批「機關算盡」。林智堅當了那麼久的市長，從來沒提過縣市合併，還默默走訪桃園市希望爭取鄭文燦接班，近日卻被鄭文燦一句：「林智堅不在桃園政治版圖」狠狠打臉。

羅智強質疑，林智堅2022沒有地方去，只好拋出新竹合併，升格後可以再戰八年「這是為了新竹？還是政治算計？」。無論是新竹縣市合併或者加入苗栗縣，最終的方案一定要得到民意的支持，而不是用黨的力量由上而下粗暴的在2022年完成合併「只為林智堅的選舉量身訂作」。

羅智強呼籲，林智堅若真為新竹著想，有高度、坦蕩蕩，就該認真推動此議題不要圖利自己，照民進黨黨團幹事長劉世芳的規劃，2023年推動縣市合併公投若通過了「2026年再來選市長」。

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