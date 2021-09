▲俄羅斯總統普丁自主隔離中。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

根據《路透社》最新消息指出,克里姆林宮14日表示,俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)因為貼身隨行人員確診新冠肺炎,所以正在進行自主隔離,因此本周不會親自前往塔吉克參加地區安全會議。

Just In | #VladimirPutin to self-isolate over #coronavirus cases in inner circle: AFP quoting Kremlin



