前台大醫揭「Delta輕症化」4殘酷真相：太樂觀，我們已經被打臉了

▲有專家認為新冠病毒未來可能朝向輕症化。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

新冠病毒不斷變異，尤其面對大魔王Delta，專家意見也呈現分歧，未來是否有可能朝向流感化或輕症化？衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎預估，未來2、3年經不斷突變後，輕症化「相信是非常有可能的事」，但需多久仍待觀察。對此，前台大感染科醫師林氏璧分享個人觀點，直言「我覺得他太樂觀了」。

在昨（13）日指揮中心疫情記者會中，被問及新冠病毒「輕症化」，專家們提出不同看法。專家諮詢小組召集人張上淳指出，在新冠病毒出現後，一直有專家提出會流感化、輕症化，在Delta出現後，多國開打疫苗，可見重症已被預防、輕症個案增加、住院減少，打過疫苗死亡重症變少，不論是接種疫苗或是因為染疫，人體抵抗力對病毒有相當程度的防範。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張上淳進一步提到，不過仍有相當高比例國家或民眾未施打足夠疫苗，因此仍有重症死亡個案發生，到目前為止，不敢完全斷定新冠病毒變輕症化，還要積極施打疫苗讓大家有更多免疫力，並值得繼續觀察。

▲衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎。（圖／指揮中心提供）

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎則表示，現在還無法定論新冠病毒未來會變怎樣，但從流感病毒的經驗來看，流感病毒若出現一個大突變，對人類的衝擊不會短期消失，在2至3年內會出現1波、2波、3波的流行，要等到大部分人都有免疫力，變成所謂的輕症化的時候，流感病毒對人類的威脅才會變少。

至於2、3年後，新冠病毒若持續突變是否會輕症化？李秉穎認為，「這是一個非常可能出現的事情」，因為對於一般感冒病毒與冠狀病毒了解，大概都是這樣的模式，但到底要等多久時間才能恢復正常生活、病毒完全輕症化，還有待進一步觀察。

前台大感染科醫師林氏璧今（14）日接受《東森新媒體ETtoday》受訪時直言，「現在得靠疫苗才能讓新冠病毒輕症化，以後看病毒還會不會變，這是不知道的事情，畢竟遇到Delta我們已經被打臉了！」表明自己的想法與張上淳教授較接近，「李秉穎老師一直覺得輕症化很有可能，甚至還講過可能感冒化，我個人覺得這有點太樂觀，流感化應該比較可能」。

▲大部分民眾已經習慣戴口罩的生活。（示意圖／實習記者方敬攝）

林氏璧也在粉專提出4點個人解讀，第一，新冠病毒到目前為止演變到Delta仍無輕症化傾向，看到英國Delta致死率僅千分之3，那是因為該國廣泛施打疫苗；第二，去掉疫苗的因子未打疫苗成人得到Delta的重症、住院風險為Alpha的2倍；第三，當然可期待病毒可以朝向更適應人類、傳染力變高但毒性變弱方向走，但目前某些國家看到的相對重症較少，是因為疫苗的效力。

林氏璧最後也強調，疫苗對重症的防護還是很有效的，要思考的是在疫苗施打到一定覆蓋率後，若可將重症壓在一定比例，和病毒共存的方式是否能運作，台灣也要密切觀察已經進入「期末考」的英國、以色列、新加坡、丹麥等國是否能做到，再調整政策。