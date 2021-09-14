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萬華運動中心推「打3劑免費游泳卡」　網友傻眼：有誰符合？

▲▼萬華運動中心推「打3劑免費游泳卡」引發網友的熱議，到底哪些人符合資格。（圖／翻攝自PTT）

▲萬華運動中心推「打3劑免費游泳卡」引發網友的熱議，到底哪些人符合資格。（圖／翻攝自PTT）

記者林彥臣／綜合報導

台灣疫苗接種還在力拚第1劑覆蓋率，不過萬華運動中心則推出了「打第3劑疫苗免費游泳1個月」的活動，由於台灣截至14日為止，也只有48%的1劑覆蓋率，與4.5%的2劑覆蓋率，在PTT引發許多網友討論，到底有哪些人符合資格？

原PO發文表示，看到「臺北萬華運動中心」的廣告 ，「即日起至9/21 出示小黃卡享優惠，『 COVID-19 疫苗 打3劑 』游泳月卡 免費 （每人限領一張）」，9/21前到底有誰可以打三劑？

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網友在推文中幫忙想有哪些人可能符合資格，「出國打的人就有三劑」、「引誘抓第二類人，請低調」、「 高官福利」、「機組員有機會」、「醫護及食藥署有可能啦，等BNT開打，他們要補第三劑了」、「結果出現一堆以色列人報名」。

▲▼雖然廣告在「臺北市萬華運動中心」的粉絲專頁已經下架，但是PTT名人Z9及四叉貓還是將它截圖。（圖／翻攝自Facebook／Z9 的看板／劉宇）

▲雖然廣告在「臺北市萬華運動中心」的粉絲專頁已經下架，但是PTT名人Z9及四叉貓還是將它截圖。（圖／翻攝自Facebook／Z9 的看板／劉宇）

還有其他網友對這個活動表示，「是在靠X噢，不想免費你直接說就好」、「有夠沒誠意XD 」、「比鮭魚還沒誠意」、「這是高級酸」、「歧視出國打嬌生的膩」。

不過該則廣告現在在「臺北市萬華運動中心」的粉絲專頁上已經看不到，在臉書上只剩Z9、四叉貓等PTT名人截圖備份。

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