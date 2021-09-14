　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

確保行車安全　楊瓊瓔爭取大雅平和路兩側側溝加蓋拓寬

▲確保行車安全，楊瓊瓔爭取大雅平和路兩側側溝加蓋拓寬。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

▲確保行車安全，立委楊瓊瓔爭取大雅平和路兩側側溝加蓋拓寬。（圖／楊瓊瓔服務處提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

為解決台中市大雅區平和路中科實中到科雅路路段兩側水溝加蓋，以維護用路人之行車安全，立法委員楊瓊瓔偕同市議員吳顯森今（14）日上午會同台中市政府建設局、科技部中部科學園區管理局、國立中科實驗高級中學、台灣科學工業園區科學工業同業公會、農委會農水署台中管理處、台灣電力公司台中區營業處、大雅區公所、秀山里辦公處、忠義里辦公處等辦理現勘，現場決議既有側溝新設水溝加蓋，總長度約500公尺，以維護用路人安全。

國立中科實驗高級中學校長秦文智表示，大雅區平和路為學校師生進出主要道路，但因路面狹窄，會車十分困難，對駕駛心理更是一大考驗，尤其每天早上短時間內會湧進幾百台汽車及機車，連帶造成道路塞車及鄰近居民的麻煩，下雨或寒流期間更是雪上加霜，建議將平和路兩側側溝加蓋拓寬路面是成本最低的解決辦法。

▲確保行車安全，楊瓊瓔爭取大雅平和路兩側側溝加蓋拓寬。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

中科管理局副局長許正宗指出，大雅區平和路是中科實中主要師生通行道路，現任校長秦文智及前任校長都向中科管理局反映，這是家長接送孩子們上學必經的道路，這樣的一段路，孩子上學實在不安全，但因工程經費及用地問題一直無法克服，希望今天在楊瓊瓔立委的溝通協調下，中科管理局責無旁貸會和市府建設局共同負擔工程經費，順利利用道路側溝加蓋方式，增加路寬，完整確保師生交通安全。

在地秀山里長蔡錦瑭及忠義里長林義木說，中科實中的設立，地方非常歡迎，但也造成地方交通上很大的困擾，因為平和路幾乎是學校唯一出入道路，每天早上上學時間，平和路幾乎動彈不得，在地居民有苦難言，提供駕駛人安全舒適的用路環境，市府及中科管理局應共同承擔，短期將路旁兩側的水溝加蓋，長期應努力將中科特定區計畫40M道路盡速開闢完成，才能杜絕隱憂。

議員吳顯森強調，中科實中位於平和路及月祥路附近，是民眾上下班及學校師生上下學的要道，唯平和路路寬僅5米，不利大型車輛進出，影響上下學交通便利性及安全性，中科實中設立後，交通問題已困擾當地十多年，為提升學童上、下課通勤便利、紓緩車流量，短期應將平和路兩側側溝加蓋，改善交通瓶頸情形。

▲確保行車安全，楊瓊瓔爭取大雅平和路兩側側溝加蓋拓寬。（圖／楊瓊瓔服務處提供）

針對道路寬度過窄，學校及地方希望能把路旁水溝加蓋，增加道路寬度，台中市養護工程處主任秘書蔡孟奇表示，這個問題急切地需要解決，由於兩旁有電線桿，若是水溝要加蓋拓寬，需要先把電線桿遷移或下地，才有拓寬效果。台電公司台中區營業處副處長顧育成說，為配合市府辦理交通改善工程，會將平和路電線桿辦理下地作業。

楊瓊瓔表示「中科實中平和路至科雅路段道路拓寬改善工程」，總長度共500公尺，規劃兩側水溝加蓋拓寬，約可增加約1.5米至2米寬度，工程預算金額約600萬元，由市府建設局及中科管理局各負擔50％工程經費，並由市府建設局於明年初辦理改善灌溉溝渠排水效能，同時兼顧道路拓寬及水利改善，原道路寬度僅約5公尺，會車不易，利用既有溝渠加蓋後，增加了道路寬度，未來完工後解決會車問題，讓平和路這條中科實中師生及地方居民高度使用的重要道路暢通，不僅可紓解車流量，拓寬後的道路變得寬敞舒適又平穩，對於行車安全提升也有相當助益。

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
快訊／午後雷雨開炸！　5縣市大雨特報
人妻慘淪8年性奴！　在兒女面前被硬上
LIVE／幼兒園群聚累計32人染疫　侯友宜最新說明
作家H租屋遭詐騙5位數！　「連犯2大錯」惡質手法全公開
醫推第一劑打AZ　陳時中認證：第二劑靈活度比較高
第二劑莫德納何時開打？　陳時中曝「最快時間」
降級有望？　陳時中：9／20後管制會再鬆綁
快訊／裝修工序列比對出爐！　與幼兒園一致「是國內全新Delt

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

斗六文旦豐收　台亞+福懋加油25公升↑送一顆

確保行車安全　楊瓊瓔爭取大雅平和路兩側側溝加蓋拓寬

墾丁後壁湖海產街三不五時跳電夢魘　原因找到了

十大優良防火管理人出爐　台南官田老人養護中心陳育娟主任出線

嘉義縣危橋陸續改建　中埔鄉裕民橋18日封橋改道

南投新任防疫指揮官上陣　陳南松喊話中央：配發更多疫苗

屏東縣警局7分局3分局長異動　2位新到任者是老屏東

南投妹遭貨車輾過「肋骨刺穿心臟」　恐怖27秒搶燈畫面曝光

發送電力也傳送愛！台電中秋前夕贈「幸福準備金」…他暖哭

新北推深澳漁港食魚體驗　動手作美味「透抽一夜干」

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

沒留雞翅被老婆罵！監視器見真兇　貪吃米克斯邊啃還「觀察門外」XD

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

女子怕拔智齒腫痛實測消炎妙招 手術前喝1.9公升鳳梨汁超有效！

不怕死？陸男颱風天划橡皮艇偷渡　頂著強風抵金門...1個月已累積4起

斗六文旦豐收　台亞+福懋加油25公升↑送一顆

確保行車安全　楊瓊瓔爭取大雅平和路兩側側溝加蓋拓寬

墾丁後壁湖海產街三不五時跳電夢魘　原因找到了

十大優良防火管理人出爐　台南官田老人養護中心陳育娟主任出線

嘉義縣危橋陸續改建　中埔鄉裕民橋18日封橋改道

南投新任防疫指揮官上陣　陳南松喊話中央：配發更多疫苗

屏東縣警局7分局3分局長異動　2位新到任者是老屏東

南投妹遭貨車輾過「肋骨刺穿心臟」　恐怖27秒搶燈畫面曝光

發送電力也傳送愛！台電中秋前夕贈「幸福準備金」…他暖哭

新北推深澳漁港食魚體驗　動手作美味「透抽一夜干」

《人間條件七》台中4場延期到明年！「場次平移」戲迷免重新搶票

遭2K羞辱？西蒙斯三分能力值輸霍華德等長人　小市場球隊加入報價

裝修工與幼兒園同株Delta！圖解32人傳播鏈　未滿5歲童父女今確診

法院判罰重3倍！河正宇非法打牛奶針認罪：抱歉讓粉絲看到我這樣

房屋「4大傷財風水」曝光！斜角房壓迫感重、房門對大門out！

昔「台灣四大美女」之一！胡慧中63歲凍齡近照曝光　釣出陸劇女神

18歲男怒摑13歲少女強上　怕漏餡還問「會不會講出去」

沒疫苗！里長不滿板橋差別待遇　新北：持續向中央反映

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！　操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

民眾狂call疫苗預約平台！客服妹親曝「11大常見QA」實用炸

毒品大哥入監...女友淚別不捨　30天後沒穿內衣甜睡男友小弟

地方熱門新聞

南投妹遭輾肋斷刺心臟！27秒驚悚畫面曝

新北汐止農會小農鮮舖開幕

隔2天又爆災情！高雄小港「路燈不亮」

墾丁後壁湖海產街跳電夢魘　原因找到了

發送電力也傳送愛！台電中秋前夕贈「幸福準備金」

中醫大新竹附醫引第四代達文西

萬安演習15日登場　不管制交通、不疏散避難

台南巿第六家庇護工場正式營運

屏東縣警局3分局長異動　2位新到任者是老屏東

奧運桌球銅牌鄭怡靜拜訪市議會

西濱貨櫃車路滑翻車　29歲駕駛送醫　

桃園65歲以上長者　第二劑疫苗9/15開打

東奧奪金李洋回基隆母校　林右昌爭取青少年羽球訓練中心

南投老人裝置假牙補助剩3鄉鎮可申請

更多熱門

相關新聞

倒江氛圍漸濃？　顏寬恒台中勘災竟是找陳玉珍幫發公文

倒江氛圍漸濃？　顏寬恒台中勘災竟是找陳玉珍幫發公文

上周豪雨炸全台，台中市烏日區成功東路30多戶民宅，接連數日出現淹水達小腿肚的慘況，國民黨前立委顏寬恒昨（11日）透過臉書貼出勘災的照片，包括農委會水土保持局、財政部國有財產署等中央部會都派員與會。據了解，顏寬恒此次是透過國民黨金門縣立委陳玉珍國會辦公室，邀請中央部會來會勘，由於適逢國民黨主席選舉前夕，顏又剛剛辭去黨副秘書長一職，引發關注。

歷時近3年斥資1500萬　潭子簡易棒壘球場8月底完工

歷時近3年斥資1500萬　潭子簡易棒壘球場8月底完工

楊瓊瓔牽線潭雅神廠商　捐中市府130萬元防疫金

楊瓊瓔牽線潭雅神廠商　捐中市府130萬元防疫金

立委楊瓊瓔母親　也有莫德納手臂

立委楊瓊瓔母親　也有莫德納手臂

后里梨、葡萄、苦瓜農損　7/9起受理申辦

后里梨、葡萄、苦瓜農損　7/9起受理申辦

關鍵字：

楊瓊瓔科雅路

讀者迴響

熱門新聞

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

手搖飲「加1元多1杯」只有今天！

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

鄧佳華職位逆轉！連千毅諾讓他做這事

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」！真相驚呆

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

「最美主持人」李明璇當街遭呼巴掌　驚嚇宮縮

周潤發趕路搭小黃被拒載！

買房10年vs.租屋10年！網一看「殘酷差異」秒懂

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面