確保行車安全　楊瓊瓔爭取大雅平和路兩側側溝加蓋拓寬

▲確保行車安全，立委楊瓊瓔爭取大雅平和路兩側側溝加蓋拓寬。（圖／楊瓊瓔服務處提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

為解決台中市大雅區平和路中科實中到科雅路路段兩側水溝加蓋，以維護用路人之行車安全，立法委員楊瓊瓔偕同市議員吳顯森今（14）日上午會同台中市政府建設局、科技部中部科學園區管理局、國立中科實驗高級中學、台灣科學工業園區科學工業同業公會、農委會農水署台中管理處、台灣電力公司台中區營業處、大雅區公所、秀山里辦公處、忠義里辦公處等辦理現勘，現場決議既有側溝新設水溝加蓋，總長度約500公尺，以維護用路人安全。

國立中科實驗高級中學校長秦文智表示，大雅區平和路為學校師生進出主要道路，但因路面狹窄，會車十分困難，對駕駛心理更是一大考驗，尤其每天早上短時間內會湧進幾百台汽車及機車，連帶造成道路塞車及鄰近居民的麻煩，下雨或寒流期間更是雪上加霜，建議將平和路兩側側溝加蓋拓寬路面是成本最低的解決辦法。

中科管理局副局長許正宗指出，大雅區平和路是中科實中主要師生通行道路，現任校長秦文智及前任校長都向中科管理局反映，這是家長接送孩子們上學必經的道路，這樣的一段路，孩子上學實在不安全，但因工程經費及用地問題一直無法克服，希望今天在楊瓊瓔立委的溝通協調下，中科管理局責無旁貸會和市府建設局共同負擔工程經費，順利利用道路側溝加蓋方式，增加路寬，完整確保師生交通安全。

在地秀山里長蔡錦瑭及忠義里長林義木說，中科實中的設立，地方非常歡迎，但也造成地方交通上很大的困擾，因為平和路幾乎是學校唯一出入道路，每天早上上學時間，平和路幾乎動彈不得，在地居民有苦難言，提供駕駛人安全舒適的用路環境，市府及中科管理局應共同承擔，短期將路旁兩側的水溝加蓋，長期應努力將中科特定區計畫40M道路盡速開闢完成，才能杜絕隱憂。

議員吳顯森強調，中科實中位於平和路及月祥路附近，是民眾上下班及學校師生上下學的要道，唯平和路路寬僅5米，不利大型車輛進出，影響上下學交通便利性及安全性，中科實中設立後，交通問題已困擾當地十多年，為提升學童上、下課通勤便利、紓緩車流量，短期應將平和路兩側側溝加蓋，改善交通瓶頸情形。

針對道路寬度過窄，學校及地方希望能把路旁水溝加蓋，增加道路寬度，台中市養護工程處主任秘書蔡孟奇表示，這個問題急切地需要解決，由於兩旁有電線桿，若是水溝要加蓋拓寬，需要先把電線桿遷移或下地，才有拓寬效果。台電公司台中區營業處副處長顧育成說，為配合市府辦理交通改善工程，會將平和路電線桿辦理下地作業。

楊瓊瓔表示「中科實中平和路至科雅路段道路拓寬改善工程」，總長度共500公尺，規劃兩側水溝加蓋拓寬，約可增加約1.5米至2米寬度，工程預算金額約600萬元，由市府建設局及中科管理局各負擔50％工程經費，並由市府建設局於明年初辦理改善灌溉溝渠排水效能，同時兼顧道路拓寬及水利改善，原道路寬度僅約5公尺，會車不易，利用既有溝渠加蓋後，增加了道路寬度，未來完工後解決會車問題，讓平和路這條中科實中師生及地方居民高度使用的重要道路暢通，不僅可紓解車流量，拓寬後的道路變得寬敞舒適又平穩，對於行車安全提升也有相當助益。