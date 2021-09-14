陽明交大新生手冊遭疑矮化「交大」　校方：師長都講錯校名不應苛責

▲陽明交大新生手冊封面封底。（圖／翻攝陽明學生會臉書）



記者許展溢／台北報導

國立陽明大學及交通大學今年2月1日正式合併成「國立陽明交通大學」，但近來陽明學生會製作的新生手冊中，「交通」二字比「陽明」小超多，引起各界議論，不少學生更不滿質疑是否矮了一截，讓學生會做出道歉。校方今（14日）表示，肯定道歉的態度，只是合校不到半年，師長都會講錯校名，不應苛責學生。

陽明交大說明，陽明校區學生會製作的新生手冊引發爭議，校方肯定學生會自行道歉的態度，該手冊是由陽明校區學生會製作，分送給今年陽明校區的新生，校方尊重學生創意與設計。

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▲陽明交大新生手冊遭批貶「交大」。（圖／翻攝靠北生科臉書）



陽明交大表示，合校迄今不過半年有餘，校內師生仍以國立交通大學、國立陽明大學為榮是很自然的事情，因為都將是陽明交大的一部份，校方已定調1年內為合校磨合期，對於師生仍保有原來習慣、稱呼、流程的做法，校方皆以開放態度予以支持，從未加以禁止。

校方強調，相信這是合校必經過程，惟有溯源才能開創，對於學生製作物的爭議，有時連師長都會稱呼錯校名，更不應苛責學生，也呼籲各界正面看待。

學生會強調，設計手冊當初為求排版及凸顯陽明校區，做出了將「國立陽明交通大學」之「交通」字樣縮小的設計，因思慮不周而沒有思考到後續可能造成的負面影響，而造成大家的誤會，絕無任何矮化交大校區或破壞對等合校之意，也絕不認同任何形式之「戰校區」行為，卻因為自己的疏忽影響了兩校區之共識及互信，正在深刻檢討，也督促自己避免再次發生。