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桃園打造ewant數位教學專」　6萬高中生享免費線上課程

▲桃園打造「ewant數位教學專區」

▲桃園市政府與國立陽明交通大學，共同打造「ewant數位教學專區」。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府為整合數位教育資源，16日於南崁高中與國立陽明交通大學、進行高中職數位教學專區合作備忘錄簽約儀式。市長鄭文燦表示，這項簽立3年共6期的合作計畫，所建置的「ewant桃園市高中數位教學專區」，可提供市內6萬名高中學生免費使用。▲桃園打造「ewant數位教學專區」

鄭市長表示，「ewant育網開放教育平台」是陽明交通大學所建置的數位學習專區，為全國最大的磨課師平台（MOOCs），具有豐富的數位內容，提供學生多元選擇、跨領域學習。隨著數位學習的多元化，未來孩子的競爭力更需要具備英語及程式語言兩種能力，而其中程式語言的運用，在未來將變得相當普遍，因此鼓勵學生多加運用線上課程，提升跨領域能力。▲桃園打造「ewant數位教學專區」

國立陽明交通大學校長林奇宏說，過去台灣的教育環境，較不注重開放式學習與終身學習的概念，面對未來環境變化時，容易產生較大的挑戰；因此，終身學習與自主學習即成為陽明交通大學投入磨課師的重要信念。▲桃園打造「ewant數位教學專區」

此項合作計畫於今年5月起率先於南崁高中試行，由2年1班38名學生及3位老師共同進行線上學習，南崁高中學生陳亭羽、簡嘉誼、陳邦皓也分享使用「ewant桃園市高中數位教學專區」學習普通心理學課程的經驗。

學生們於分享提及，即便過去未修過相關專業課程，但藉由影音課程搭配教授的授課，不僅容易理解也有助於更投入課程，並依自己的狀況調整學習模式、精進自我；此外，除了能先行瞭解大學課程中更具專業性的學科，讓他們在知識上大開眼界外，也能藉由不同課程探索自身興趣，對未來選填志願有很大的幫助。

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