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新生手冊挨酸「瞧不起交大？」　網笑：變注音！陽明學生會道歉了

▲新生手冊挨酸「瞧不起交大？」　網笑：變注音！陽明學生會道歉了。（圖／翻攝自靠北生科）

▲原版新生手冊引起爭議。（圖／翻攝自靠北生科）

記者周亭瑋／綜合報導

國立陽明大學及交通大學從今年2月1日起，正式合併為「國立陽明交通大學」。不過，就有網友發現，陽明學生會製作的新生手冊中，「交通」二字比「陽明」小超多，質疑有矮一截的意味。對此，不少人大開嘲諷，而學生會也緊急道歉修改。

一名網友在「靠北生科」PO出原版的新生手冊，只見「交通」二字僅陽明的4分之1大，瞬間有種注音或附註的既視感，這讓原po忍不住吐槽，「瞧不起交大是嗎？」

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po文一出掀起熱論，大票網友留言狂嘴，「等下學期要提轉系申請就知道誰比較大了」、「這是陽明大學給新生的到校交通注意手冊嗎」、「不是對立啦...是注音，那個字寫作明讀作交通，陽交通大學」、「我覺得很棒啊，交通跟陽明的學生表面上要繼續對立下去，讓當初想要合校的低能兒難看」、「有印上去就很不錯了好嗎」、「本日最好笑」，就連台大電機系教授葉丙成也轉發文章。

▲▼ 國立陽明交通大學 。（圖／讀者提供）

▲國立陽明交通大學。（圖／讀者提供）

不過，在手冊設計引發爭議後，陽明學生會也急發道歉聲明，表示當初為求排版及凸顯陽明校區，做出了將「國立陽明交通大學」之「交通」字樣縮小的設計，因思慮不周，未想到後續可能造成的負面影響，而造成大家的誤會。

學生會強調，「我們絕無任何矮化交大校區或破壞對等合校之意，也絕不認同任何形式之戰校區行為，卻因為自己的疏忽，影響了兩校區之共識及互信，我們正在深刻檢討，也督促自己避免再次發生。我們已更新電子版新生包檔案，並更正Facebook貼文的附圖，在幾天內也將重新寄發封面及此道歉說明予所有陽明校區新生。」

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