民進黨團主張新竹縣市先行合併　「絕對不是因人設事」

▲新竹市長林智堅6日拋出縣市合併議題，縣長楊文科也贊同升格第7都。（圖／林智堅、楊文科臉書）



記者林銘翰／台北報導

新竹市長林智堅日前提出「大新竹」縣市合併議題，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳14日強調，這絕對不是因人設事，民進黨團支持新竹縣、市合併升格；民進黨立法院黨團書記長蔡適應則說，他認為應該讓新竹縣、市先行，再來跟苗栗談進一步的策略跟合作。

民進黨團14日上午召開「深化民主同盟，強化台灣與東歐經貿供應鏈」線上記者會，劉世芳表示，林智堅在新竹市服務非常久，因此對於縣市合併有很多不同的看法，並強調「這絕對不是因人設事」。

劉世芳說明，長久以來新竹縣、市都是台灣的高科技重鎮，不管是清大、交大，還有很多的研究單位、工研院，以至於未來慢慢成長茁壯的科學園區，全部都位在新竹縣、市，新竹就是台灣科技的首都，也是戰略上非常重要經貿供應鏈的一環。

蔡適應指出，苗栗縣政府曾經在2年前推動國土規劃，並在2019年送交內政部國土審議委員會，對於苗栗的發展應該做什麼定位，內容有提到2個重要的關鍵，包括苗栗是北台、中台兩大區塊的重要樞紐關鍵，以及必須跟新竹縣市、台中市建立長期的互補合作模式。

蔡適應說，國土規劃書的內容也提到，苗栗目前有幾個重要的科學園區、工業區，包括竹南工業區、竹南科學園區、銅鑼科學園區等，基於這些重要的經濟指標性產業，因此報告建議要向北整合竹科、向南銜接中科。

蔡適應認為，苗栗到底算不算竹竹生活圈或台中生活圈，具備許多討論的基礎，但是在還沒有進行完整討論前，就直接命定苗栗一定跟是跟竹竹或台中合併，「這是對苗栗人不公平的一件事」，應該要讓苗栗人自己多多考慮未來的發展，民進黨團尊重苗栗人的看法。

蔡適應表示，對於苗栗縣要不要參與合併升格，國民黨立委陳超明、徐志榮也提出各自的主張，儘管還沒有辦法馬上整合成共同的意見，可是新竹縣、市的意見整合，看起來是水到渠成的一件事情，他認為讓新竹縣、市先行，再來跟苗栗有更進一步策略和合作，也許是城市發展可行的辦法。

劉世芳強調，到目前為止，根據民進黨團所收到的意見，不管在產業、經濟、生活等方面上，新竹縣、市是一個自然形成的生活圈，所以民進黨團支持新竹縣、市合併升格，應該是第一步要發展的方向。