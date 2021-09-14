工黨主席父子共諜案緩刑定讞　民進黨團：違反國民情感

▲民進黨團召開「深化民主同盟，強化台灣與東歐經貿供應鏈」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

工黨主席鄭昭明被控遭中國吸收，引介服役中的兒子鄭智文向對方分析台灣軍情，還收受禮金及名錶，一、二審分別判處父子10月、1年徒刑，緩刑3年，最高法院14日駁回上訴確定。對此，民進黨立法院黨團書記長蔡適應表示，這樣的判決「蠻違反國民情感」。

民進黨團14日上午召開「深化民主同盟，強化台灣與東歐經貿供應鏈」線上記者會，蔡適應說，工黨主席跟之前在軍方任職的兒子，因為涉犯共碟案都被判緩刑，這件事對許多人來講，「蠻違反國民情感」。

蔡適應指出，共諜案不是一次性的發生，但是歷次判決的結果，都沒辦法達到喝止效果，才會讓這樣案件層出不窮，儘管立法院已經修正通過《國家安全法》，但是修法是在2018、2019年之後，所以沒有辦法在這次的判決，即時達到嚇阻的功效。

蔡適應說，民進黨團尊重法官的審判，但也希望法院未來在審理共碟案、違反《國家安全法》等相關案件時，能夠考量到國民的情感，並且應該給予重判，否則就沒辦法達到嚇阻的功用。

蔡適應也說，這件事他也詢問過國防部，2人雖然被緩刑，但是觸犯《國家安全法》是確定的事實，因此國防部也會按照相關規定，追討相關月退俸的預算。

劉世芳強調，近來中國對台灣的威脅非常嚴重，立法院已經針對《國家安全法》做過修正，不管從資助面、其他行為面都有加重懲處，但是這件案件法官是用舊的《國家安全法》，因此才會讓國民感情無法接受。

劉世芳表示，民進黨團除了尊重法官的判決，也希望未來法院在判決時，要在新、舊法之間要做好權衡性發展，尤其民意已經隨著時序漸進，當有新的法令出現時，就應該斟酌考量新的法條、刑期，才不會引起很多誤解。