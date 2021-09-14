　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

工黨主席父子共諜案緩刑定讞　民進黨團：違反國民情感

▲▼民進黨團14日上午召開「深化民主同盟，強化台灣與東歐經貿供應鏈」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

▲民進黨團召開「深化民主同盟，強化台灣與東歐經貿供應鏈」線上記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）

記者林銘翰／台北報導

工黨主席鄭昭明被控遭中國吸收，引介服役中的兒子鄭智文向對方分析台灣軍情，還收受禮金及名錶，一、二審分別判處父子10月、1年徒刑，緩刑3年，最高法院14日駁回上訴確定。對此，民進黨立法院黨團書記長蔡適應表示，這樣的判決「蠻違反國民情感」。

民進黨團14日上午召開「深化民主同盟，強化台灣與東歐經貿供應鏈」線上記者會，蔡適應說，工黨主席跟之前在軍方任職的兒子，因為涉犯共碟案都被判緩刑，這件事對許多人來講，「蠻違反國民情感」。

蔡適應指出，共諜案不是一次性的發生，但是歷次判決的結果，都沒辦法達到喝止效果，才會讓這樣案件層出不窮，儘管立法院已經修正通過《國家安全法》，但是修法是在2018、2019年之後，所以沒有辦法在這次的判決，即時達到嚇阻的功效。

蔡適應說，民進黨團尊重法官的審判，但也希望法院未來在審理共碟案、違反《國家安全法》等相關案件時，能夠考量到國民的情感，並且應該給予重判，否則就沒辦法達到嚇阻的功用。

蔡適應也說，這件事他也詢問過國防部，2人雖然被緩刑，但是觸犯《國家安全法》是確定的事實，因此國防部也會按照相關規定，追討相關月退俸的預算。

劉世芳強調，近來中國對台灣的威脅非常嚴重，立法院已經針對《國家安全法》做過修正，不管從資助面、其他行為面都有加重懲處，但是這件案件法官是用舊的《國家安全法》，因此才會讓國民感情無法接受。

劉世芳表示，民進黨團除了尊重法官的判決，也希望未來法院在判決時，要在新、舊法之間要做好權衡性發展，尤其民意已經隨著時序漸進，當有新的法令出現時，就應該斟酌考量新的法條、刑期，才不會引起很多誤解。

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
人像模式可以動！iPhone 13將登場　盤點三大攝影新功能
獨／威力彩27億還沒人領！大樂透5億得主已拿　買法曝光
鴻海電動車外觀照流出！　公司證實：運送過程意外曝光
買房10年VS租屋10年！　網一看「殘酷差異」秒懂
爆發前「約3萬人離開莆田」！Delta恐怖外溢　專家：發現較
快訊／高雄「超大拖板車」翻覆路邊！副駕全壓爛
北藝大校花「高衩泳裝」放送D級兇器　震撼照片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／北市學生打BNT意願統計曝　95%家長同意在校園接種

林楚茵批民眾黨用疫苗製造仇恨　警消、防疫人員不配打莫德納嗎？

蕭美琴端「三色豆」夜市牛排宴客藏驚喜　配色組合象徵立陶宛國旗

上半年投資詐騙案較去年增加87%　民進黨立委臉書也遭入侵

5連霸女議員泛藍變白任民眾黨主委　她曝2度和柯P見面是關鍵

國發會10月組團訪東歐　民進黨團「樂見」：深化經貿供應鏈合作

日本再援台50萬劑AZ　總統府：難能可貴！印證真朋友情誼

工黨主席父子共諜案緩刑定讞　民進黨團：違反國民情感

「預防性停課」家長請假卻沒錢　賴香伶籲防疫照顧津貼入法

孫大千質疑竹竹合併動機　喊話林智堅「公開宣示不選大新竹市長」

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

沒留雞翅被老婆罵！監視器見真兇　貪吃米克斯邊啃還「觀察門外」XD

女子怕拔智齒腫痛實測消炎妙招 手術前喝1.9公升鳳梨汁超有效！

不怕死？陸男颱風天划橡皮艇偷渡　頂著強風抵金門...1個月已累積4起

快訊／北市學生打BNT意願統計曝　95%家長同意在校園接種

林楚茵批民眾黨用疫苗製造仇恨　警消、防疫人員不配打莫德納嗎？

蕭美琴端「三色豆」夜市牛排宴客藏驚喜　配色組合象徵立陶宛國旗

上半年投資詐騙案較去年增加87%　民進黨立委臉書也遭入侵

5連霸女議員泛藍變白任民眾黨主委　她曝2度和柯P見面是關鍵

國發會10月組團訪東歐　民進黨團「樂見」：深化經貿供應鏈合作

日本再援台50萬劑AZ　總統府：難能可貴！印證真朋友情誼

工黨主席父子共諜案緩刑定讞　民進黨團：違反國民情感

「預防性停課」家長請假卻沒錢　賴香伶籲防疫照顧津貼入法

孫大千質疑竹竹合併動機　喊話林智堅「公開宣示不選大新竹市長」

李英愛真的50歲？　素顏肌膚真實現況曝光⋯網驚呆：氧氣般存在

64歲親戚「不會用電腦」等無第1劑！一招有機會：應該會先通知

野生正妹網紅「上半身只穿內衣」逛超商！　穿搭遭批評…本尊回應了

機組員摔傷、牙痛看診遭拒！檢疫期吞藥隱忍　指揮中心將協調專門醫院

謝淑薇第6度登雙打世界球后重返「巔瘋」　網讚少女讓她超開心

快訊／北市學生打BNT意願統計曝　95%家長同意在校園接種

幻想中華電信長期監控竊個資　他持剪刀猛刺櫃員手臂！判10月定讞

畢書盡疫情2年未見母親：很難熬！　靠「關鍵料理」解鄉愁

可鹽可甜？肯德基「炸雞冰淇淋甜筒」超顛覆　小7拿鐵加蛋，網：誰敢喝？

女騎士詭異自摔！噴飛趴地安全帽脫落　她說「撞到坑洞」

政治熱門新聞

快訊／蘇貞昌下令「鬆綁防疫管制」　顧及人民生計、生活便利性

麥當勞女員工染疫　36人PCR出爐

朱立倫：請黨中央不要移送張亞中

阿扁報案多天：感謝警方今天傍晚才來

「本票樣張沒效力所以張亞中不當一回事」　邱毅：我也沒還黃昭順

蕭美琴端「夜市牛排」　會晤立陶宛國會議員

快訊／中秋禁烤肉！新北9／15後開放內用？　侯友宜透露口風

李永得：中正紀念堂將展示蔣介石親批槍決公文

五連霸議員入民眾黨　高虹安：貨真價實「白色力量」

黃子哲再爆「隱行門」：蘇嘉全訪菲律賓跳過駐外單位

北市府不甩中央擴大居隔範圍　苗博雅：還我公道

黃珊珊：騎樓可以烤肉　吃東西進家門

快訊／侯友宜宣布：新北學生打BNT後「全校採線上授課」2天

新北禁公共場域烤肉「在家可以烤嗎？」　侯友宜：不支持

更多熱門

相關新聞

綠委主張新竹縣市先行合併　不是因人設事

綠委主張新竹縣市先行合併　不是因人設事

新竹市長林智堅日前提出「大新竹」縣市合併議題，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳14日強調，這絕對不是因人設事，民進黨團支持新竹縣、市合併升格；民進黨立法院黨團書記長蔡適應則說，他認為應該讓新竹縣、市先行，再來跟苗栗談進一步的策略跟合作。

朱學恒送花嗆謝志偉　民進黨團：刷存在感

朱學恒送花嗆謝志偉　民進黨團：刷存在感

費鴻泰批紓困預算鬼混　民進黨團：嚴格監督

費鴻泰批紓困預算鬼混　民進黨團：嚴格監督

藍委憂魚叉排擠雄二　綠委稱沒違背守則

藍委憂魚叉排擠雄二　綠委稱沒違背守則

綠委贊同駐美代表處正名　中國不應抗議干涉

綠委贊同駐美代表處正名　中國不應抗議干涉

關鍵字：

工黨鄭昭明鄭智文共碟民進黨團劉世芳蔡適應

讀者迴響

熱門新聞

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

不是BNT　醫推薦第一劑打這支疫苗：保護力最好

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

手搖飲「加1元多1杯」只有今天！

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

鄧佳華職位逆轉！連千毅諾讓他做這事

超辣外送員「下衣失蹤」甜笑迷暈眾人　本尊被神出了

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

「最美主持人」李明璇當街遭呼巴掌　驚嚇宮縮

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

周潤發趕路搭小黃被拒載！

燙青菜給豆芽被負評！闆娘駁：是綠豆蛻變的菜

超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」！真相驚呆

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面