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iPhone 13系列「這款不到2萬4」最便宜　懶人包搶先看！

▲▼蘋果2021秋季發表會。（圖／翻攝自蘋果網站）

▲蘋果2021秋季發表會倒數10小時。（圖／翻攝自蘋果網站）

記者周亭瑋／綜合報導

果粉們引領期盼的蘋果發表會，將於台灣時間15日凌晨1點登場，而新機iPhone 13系列也會亮相，除了5大升級亮點備受熱議，大家也很關心價格問題，其中這款售價最便宜，有爆料者透露，只要新台幣2萬3900元就能入手。

【預估售價】

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早前，就有中國爆料者在網路上透露，iPhone 13系列4款機型售價，換算成新台幣如下，不過最終仍以蘋果官網為主

iPhone 13 mini

64GB：新台幣23900元
128GB：新台幣25500元
256GB：新台幣29000元

iPhone 13

64GB：新台幣26900元
128GB：新台幣28500元
256GB：新台幣32000元

iPhone 13 Pro

128GB：新台幣33900元
512GB：新台幣41400元
1TB：新台幣53400元

iPhone 13 Pro Max

128GB：新台幣37900元
512GB：新台幣45400元
1TB：新台幣57400元

▲iPhone 13即將登場。（圖／取自frontpagetech）

▲iPhone 13系列即將登場。（圖／取自frontpagetech）

【5大升級亮點】

螢幕

iPhone 13系列將維持與iPhone 12相同尺寸的4款機型。

iPhone 13 mini→5.4吋
iPhone 13→6.1吋
iPhone 13 Pro→6.1吋
iPhone 13 Pro Max→6.7吋

顏色

iPhone 13 mini、iPhone 13：（6種顏色可選）
黑色、藍色、紫色、粉紅色、白色及紅色

Pro系列：（4種顏色可選）
黑色、銀色、金色及青銅色

▲iPhone 13‌、iPhone 13 Pro渲染圖。（圖／取自macrumors）

▲iPhone 13將推出6種顏色。（圖／取自macrumors）

容量

天風國際分析師郭明錤、以及多家外媒都認為，此次Pro系列將捨棄256GB選項，新增超大容量的1TB機款，讓用戶可以儲存更多影片、照片。

至於iPhone 13 mini及iPhone 13則會刪除64GB選項，改為128GB起跳。

電量

預計將搭配蘋果A15仿生晶片，在減少效能的情況下，能夠有效提升續航力。成長幅度達18％是歷年最多。

iPhone 13 mini：2227mAh→2406mAh
iPhone 13、iPhone 13 Pro：2815mAh→3095mAh
iPhone 13 Pro Max：3687mAh→4352mAh

錄影拍照功能

1.外傳會將「人像模式」新增至錄影功能中，讓用戶可以錄製具有景深感和主體背後散景效果的鏡頭，甚至可以在錄製後更改效果的強度。

2.推出高規格「ProRes」影片格式，類似iPhone 12中的Raw檔拍照。

3.Pro系列將會升級超廣角鏡頭，光圈更大及自動對焦，軟體上會有全新「人工智慧濾鏡」，可針對人像、食物等進行局部修改，而不是對整張照片應用靜態濾鏡。

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