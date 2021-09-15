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有影片！蘋果iPhone 13發表會與台灣售價懶人包：最大亮點竟是它

▲Apple 發表會懶人包與未公開的事。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple 公司今天清晨公開了全新第九代iPad 與眾所矚目的 iPhone 13系列，另外還有未知上市情報的 Apple Watch Series 7，我認為最大亮點是 iPad mini 6，本篇將著重這次發表會重點特色、台灣上市情報，提供給大家參考。

一、學生們的下一台平板：iPad 9

這場活動的犧牲者其實是開場的 Apple TV+ 不過沒關係，只要擁有 iPad 的用戶，很快就可以享受到高畫質影音與遊戲爽感。

如果沒有意外，這次發表的第九代 iPad 算是 iPad 系列裡面最後一款擁有實體 HOME 鍵的末代 Home鍵TouchID 版本，配備 10.2 吋 Retina 顯示器它，亮點是 Apple 公司為它進行的三大升級：

＊FaceID：這款平板用上全新 1,200 萬像素超廣角視訊鏡頭，並且擁有首見於 iPad Pro 2021 的「人像居中」功能，可以在視訊的過程中，自動追蹤人體。

＊首度支援初代以後的 Apple Pencil：因應創作需求，iPad 9 是首款支援 Apple Pencile手寫筆的 iPad

＊A13 bionic：搭載的是台積電第二代7nm製程的 A13 Bionic處理器，效能比上一代提升 20%，該處理器首見 iPhone 11 系列。

iPad 9 在台上市未定，最近的臨海地區國家都有跟上首波，即日起開放預購，並於 9 月 24 日開賣。iPad 9 Wi-Fi 機型售價新台幣 10,500 起，Wi-Fi +LTD 版本售價新台幣 14,500 元起，提供銀色及太空灰，共有 64GB 跟 256GB 兩種規格。

二、台積電5nm A15 Bionic 晶片

新的 A15 仿生晶片它採用台積電全新一代 5nm 製程技術，擁有 150 億個晶體管，以「2大+4小」的形式，配置 6 核心 CPU，並且擁有高達 16 核的神經元引擎。主要供貨給 iPhone 13 系列，不過等級還是有差，iPhone 13與iPhone 13 mini 用的是原生4 核 GPU，而 iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 用的是 5 核 GPU。

三、意外的 5G 爆品：iPad mini 6 

全新一代的 iPad mini 搭載的正是上述的台積電 5nm A15 bionic 晶片，CPU 效能比 iPad mini 5 提升 40%，GPU 效能比上一代快上 80%配備 8.3 吋 Liquid Retina 顯示器，螢幕亮度約 500nit、並且加大揚聲器改為左右雙聲道。換句話說：螢幕加大、尺寸不變，TouchID 跟 iPad Air 2020 一樣，整合電源鍵提供指紋解鎖，共有粉紅色、星光色、紫色，以及太空灰色四款。

Apple 公司同樣為它作出了史無前例的三項升級：

＊FaceID 與主鏡頭升級：與 iPad 9 一樣，iPad mini 6 一樣具有 iPad Pro 的人像居中功能。主鏡頭改為與 iPhone 12相同的廣角鏡頭，採用新式1200 萬畫素感光元件與ISP，光圈F1.8，可拍 4K@60 fps 影片。

＊移除HOME鍵、收窄邊框、改為USB-C：雖然是理所當然的改變，不過這一代 iPad mini 確實如傳聞的，邊框收窄、移除HOME鍵，並且終於將 Lightning 改為 USB-C，可以連接電視、4K顯示器、相機、手機，甚至是快速傳輸資料，對生產力來說相當有幫助。

＊手寫筆：iPad mini 6 支援 Apple Pencil

＊5G：iPad mini 6 支援 5G 行動通訊，即便在戶外也能極速上網。

iPad mini 共有 64GB 跟 256GB 兩種版本，售價為新台幣 14,900 元起，Wi-Fi + 5G 機型售價新台幣 19,400 元起，共有PRODUCT RED紅色、星光色、紫色及太空灰色四款。

四、Apple Watch Series 7：

全新一代 Apple Watch Series 7 配備加大的 Retina 顯示器，相較於 Apple Watch series 6 來說，螢幕多了 20% 的大小，邊框只有 1.7mm，並且更耐用、更堅固，改用水晶玻璃表面，支援 IP6X 防塵與 WR50 軍規防水。螢幕還有一個相當特殊的功能，當手腕向下時，隨顯 Retina 顯示器在室內的亮度比 Apple Watch Series 6 提升最高達 70%，無須抬起手腕或喚醒顯示器，就能輕鬆查看。

Apple Watch Series 7 同樣具備上一代產品有的心率感測器、心電圖、血氧偵測等功能，出貨就搭載 WatchOS 8，並且預載全新的《Fitness》app，標榜續航力跟快充，新的顯示技術帶有省電功能，可以提供 18 小時的使用時間，主要的秘訣在於手腕向下的時候，充電速度也比上一代提升 33%，10分鐘內可以充飽 8 小時的電力。

Apple Watch Series 7 提供 41 公釐與 45 公釐尺寸，共有鋁合金、鈦合金跟不銹鋼等三種款式，並且也有 Apple Watch Nike 與 Apple Watch Hermès 特別版，不過上市時間未定。

五、iPhone 13、iPhone 13 mini：

Apple 的新款 iPhone 13 和 iPhone 13 Mini 看起來與iPhone 12 完全不同，這包括正面的瀏海縮小、背後的鏡頭改為斜向設計。效能方面，它們都搭載全新 iOS 15 作業系統，並且採用 5nm 製成的 A15 Bionic 晶片。

拍照效能一如預期，配備 1200 萬畫素廣角、超廣角鏡頭，廣角端採用全新感光元件，單位畫素感光面積 1.7 微米像素，可捕捉的光線比 iPhone 12 增加 47%。另外，先前在 iPhone 12 Pro Max 廣角端採用的首創感光元件位移式 OIS 技術，現在也來到 iPhone 13 與 iPhone 13 mini，換句話說，兩支手機的拍照能力、穩定性將有顯著的提升。

這次在拍照 app 當中將會加入「電影級」模式，這部分我在 iOS 15 系統還看不到，應該是專為 iPhone 13 系列所設計，它能讓手機拍出杜比視界 HDR 影片、最高拍攝畫質為 4K@60 fps，並且可以進行臉部辨識、在拍攝前後都可以轉移對焦點，此功能也即將在 macOS 上的 iMovie 與 Final Cut Pro 推出

iPhone 13 與 iPhone 13 mini支援來自全球60 個國家、200 間電信商5G，續航力比iPhone 12 還長一些，iPhone 13 比 iPhone 12 長 2.5 小時，iPhone 13 mini 比 iPhone 12 mini 長 1.5 小時。

台灣售價方面預計 9 月 17 日預購、9 月 24 日開賣，iPhone 13 售價 25,900 元起、iPhone 13 mini 售價 22,900 元起。

六、iPhone 13 Pro 與 iPhone 13 Pro Max

全新的 iPhone 13 Pro 系列被以另外的形式發表，搭載升級版的 A15 Bionic 晶片。從螢幕開始到相機到續航力都做了全面升級，新色是天峰藍。

首先，配備全新 ProMotion 自動適應更新頻率技術的超 Retina XDR 顯示器，自動適應更新頻率最高可達 120Hz，透過這方式一來使用者可以在觀看電影的過程中以 120Hz 全力輸出，但是在瀏覽照片或者文字的時候，依照內容以 10~90 Hz 之間的幀率進行調整，藉此再提升爽度的同時，又能讓手機達到省電效果。而為了避免奶油手，這一代螢幕上方同樣覆蓋超瓷晶盾抗衰保護膜。

拍照功能仍然是 iPhone 13 Pro 系列的重點，這包括在超廣角的低光源拍攝效能的大幅提升，讓手機在進行微距攝影的過程中，進光量最高可提昇 2.2 倍。另外，全新的夜間模式，可以讓手機在光源比較弱的前提下，仍然拍出好的照片跟影片。

影片功能多了「電影級」模式、微距攝影、縮時攝影、慢動作等模式，並且支援「杜比視界」與4K ProRes 格式。但是相對的，手機空間就佔得越多，因此這一代產品多了 1TB 版本的選項。

iPhone 13 Pro系列支援台灣 5G全頻，但是續航力方面比上一代都還要更長，iPhone 13 Pro Max 比上一代長 2.5 小時，iPhone 13 Pro 比上一代長 1.5 小時。

預計 9 月 17 日開放預購、9 月 24 日開賣，新色為天峰藍，其他顏色為石墨色、金色、銀色，iPhone 13 Pro 尺寸為 6.1 吋、iPhone 13 Pro Max 為 6.7 吋，共有 128GB、256GB、512GB 跟 1TB 版本，iPhone 13 Pro 台灣售價為新台幣 32900 元起，iPhone 13 Pro Max 售價台幣 36900 元起。

七、新系統更新：

今天凌晨發表會過後，Apple 火速開放最終版本的 iOS 15、iPadOS 15、WatchOS8、tvOS15 與新版MacOS測試版更新，依照往例，正式版本將會等到 iPhone 上市日，也就是 9 月 24 日開放所有裝置更新。至於沒有參與公開測試的用戶，今天 iOS / iPadOS 14.8 作業系統也釋出，提供給大家升級。

＊小結：iPad mini 6 亮點高

今年的 Apple 秋季發表會過程精實，面對教育市場提供新一代 iPad，因應防疫需求，提供了 iPad mini。並且在 iPhone 13系列與 iPhone 13 Pro 系列各自給出消費市場喜歡的粉紅新色。新一代 iPhone 13 最大升級在於主相機的部分與效能的整合，針對專業攝影用戶再次將拍照能力提升，著重在影音拍攝，迎合時下影音需求。而最大爆點是 iPad mini，Apple 公司直接給出了 A15 bionic 處理器，並且讓它支援 5G、手寫筆，並且將拍攝能力提升，搭配最新的公開售價不到 2 萬元，初步來看，對於影像工作者、設計師、或者老一輩的人來說，它將會是今年的 5G 行動產品黑馬。

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