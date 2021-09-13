台南巿第六家庇護工場正式營運　黃偉哲親授庇護員工工作裙帽鼓勵

▲台南市勞工局輔導設立的第6家庇護工場「菩提澄園庇護工場」，於13日舉行開幕，市長黃偉哲等人親自到場揭牌鼓勵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局輔導設立的第6家庇護工場「菩提澄園庇護工場」，13日舉行開幕，除庇護小天使熱情活力表演外，市長黃偉哲、感恩精舍女子佛學院院長及場長莊雄行等人一同揭牌，正式將主打「蔬食、素食、好健康」，以素食餐飲、包子饅頭為營業項目的澄食蔬園餐廳介紹給大家。

在美輪美奐的餐廳前，由市長黃偉哲正式授予庇護員工工作圍裙、帽，並親手為庇護員工穿戴上工作服與工作帽，代表市府與社會對他們未來工作表現的期許與鼓勵。黃偉哲表示，場長莊雄行夫妻因家中有一位特殊孩子，原本就在麻豆區尪祖廟經營蔬食坊多年，訓練自己兒子獨立應對客人、點餐與結帳，在2019年接受勞工局職業重建服務過程中，發現莊先生非常有熱誠，不僅訓練身心障礙的兒子獨當一面，且提供實習機會讓曾文家商身障學生在餐廳學習，在勞工局鼓勵下決定籌設庇護工場，幫助更多身心障礙孩子，把對自己孩子的小愛化為大愛。

黃偉哲說，經過近1年多的籌劃與輔導，成立了菩提澄園庇護工場，讓更多特殊孩子能有自食其力的就業機會，創設之初有很多人的支持，現在庇護工場開幕美夢真，要更加努力做好，讓鄉親享用衛生又注重營養的蔬食，請大家用行動支持買爆，讓他們營運長紅。

莊雄行場長表示，現在越來越多人有環保意識，希望大家多吃蔬食愛地球，為推廣健康蔬食，餐廳的餐點、包子饅頭全都是素食，他也藉由今日的開幕活動，正式介紹給大家，期許各界支持，多來消費享用，更重要的是透過行動支持讓庇護小天使們能為大家服務，學習工作技能與建立職場態度。

莊場長表示，成立庇護工場的初心，是因為每個孩子都是父母的心頭肉，即便不完美，也是一輩子無法割捨的牽掛。看到自己的小孩這2年在蔬食坊幫忙、學習，已能獨立應對客人、點餐及結帳，又因心中想扶助弱勢，為社會盡一份心力，在勞工局積極輔導下，決定成立庇護工場，幫助更多特殊的小孩提供工作機會。場長又說：「如果我今天幫助一個人，他又可以再幫助更多人，這世界就會有更多的愛和善，那就是我餘生想做的事情。」

澄食蔬園餐廳以「蔬食、素食、安心fit」為特色，提供無毒食材，讓大眾安心食用，蔬食不只有益身體健康，更是對環境、對地球最大的「善」，餐廳經營品項有火鍋、簡餐、手工包子饅頭等多種選擇，歡迎各界前來選購。

勞工局長王鑫基表示，為讓身心障礙者有自給自足的能力，針對具有就業意願，但就業能力不足，無法進入一般職場的身心障礙者，勞工局依其不同能力及興趣，提供不同的庇護性就業服務，菩提澄園庇護工場，提供12名就業機會，現尚有6名缺額，歡迎台南市尤其麻豆地區對餐飲服務有興趣的身心障礙朋友，可向台南巿勞工局職業重建服務個案管理員洽詢，透過專業評估，適合的便可進入庇護工場工作。



台南巿目前共有6家庇護工場，分別為展翼烘焙庇護工場，主打麵包、餅乾、月餅禮盒等烘焙製品；創義印務設計庇護工場，以影印、印刷、客製化產品為主；蓮心園庇護農藝工場，以生產無毒農作、農場教學體驗為營業品項；吉茂專業庇護工場，則提供印務及客製化產品；喜憨兒「愛點心」庇護工場，製作微波加熱即可食用的冷凍食品、中秋烤肉組等產品；今年新成立第6家菩提澄園庇護工場，提供蔬食火鍋、簡餐、手工包子饅頭。歡迎大家踴躍訂購庇護產品，透過採買庇護產品，以實際行動支持、肯定身心障礙朋友的工作能力，也讓庇護工場穩定發展並永續經營。

烤肉組、文旦禮盒

