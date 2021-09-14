　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

討祖產不成　毒蟲兒暗夜持拔釘器狂毆老母仍判刑6年2月

▲桃園市莊姓男子自組詐騙集團去年6月間不滿下游陳姓與潘姓車手侵吞110萬元贓款，動用私刑毆打2人並強擄逼迫簽立本票再向家人勒贖。（示意圖／視覺中國CFP）

▲詹姓男子凌晨持拔釘器毆打母親成重傷。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台北市詹姓男子疑似因為向母親索討房產過戶，遭到母親拒絕，去年10月間，在凌晨時分，持拔釘器夜襲母親與胞弟，年近8旬的母親多處骨折，詹男遭「家暴殺人未遂」等罪提起公訴，一審改認定他犯「家暴重傷害未遂」將他判刑6年2月。案經上訴，高等法院二審14日駁回上訴，維持6年2月刑度。可上訴。

本案發生於去年10月初，有毒癮的51歲的詹姓男子，父親雖然過世，但留下饒河街夜市大筆房產給母親，母親靠著收租金過活。而詹男原本與母親同住，但因長期吸毒，與家人逐漸不睦，最後搬出家中，母親與弟弟同住在台北市八德路四段上的透天厝中。

案發於凌晨1點多，詹男想到先前向母親索討房屋，要求過戶，但遭母親拒絕，非常氣憤。於是持拔釘器撬開家中鐵門，趁著母親、弟弟還在熟睡，竟持拔釘器狂毆母親頭部、胸部等要害；弟弟也是睡夢中被毆打，他以手護頭，衝出求救。警消人員獲報後緊急將重傷昏迷的70多歲老母親送醫，雖一度失去生命跡象，經送醫搶救後恢復呼吸心跳；至於弟弟也是手部多處骨折。檢警事後逮捕詹男，依照「家暴殺人未遂」、「傷害」等罪，提起公訴。

一審認定詹男僅有「重傷害故意」，因此改依照「家暴重傷未遂」等罪，判刑6年2月。案經上訴，高等法院二審審理期間，傳喚詹母出庭，雖案發將近一年，但詹母仍未痊癒，坐著輪椅被推進法庭，她沒有多說，只有請法院「看著辦」；至於胞弟也出庭，但他氣憤表示，母親背上還留下兩排遭拔釘器插入的傷痕，讓他看了非常不忍心。

至於詹男則否認犯罪，強調自己當時並無殺害母親的故意，由於他犯案時還帶著手指虎以及多把刀刃，但因為吸毒的關係，供述顛三倒四。法官詢問他為何攻擊母親？詹男回說沒有；法官再問，如果不是他攻擊，為何現場都是血跡？詹男竟回答，不是他打的，他小時候被家暴，奶奶還是被害死的，完全牛頭不對馬嘴。全案於14日宣判，高院駁回上訴，維持一審相同的罪名、刑度。可上訴。

▼門內傳出救命聲，路人緊急通知警消鐵破門救出詹母。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼路人聽聞鐵門內傳出救命聲，緊急通知警消破門救人。（圖／記者邱中岳翻攝）

►中秋節別忘了買這個

ET快訊
打AZ痛爆！狂吞普拿疼都沒用　美女醫解答2關鍵吃法
爸媽「7月打莫德納」尷尬了　他傻眼：能重排AZ嗎？
麥當勞女員工染疫！北市匡列36人「PCR出爐」
周潤發搭小黃被拒載！　司機「反問9字」他啞口無言
快訊／日本宣布：再贈台50萬劑AZ疫苗
快訊／璨樹來襲他河邊釣魚遭沖走　3公里外泥灘尋獲遺體
阿扁家門「可疑牛皮紙袋」真相曝！　分局長遭記過2次
iPhone出現安全漏洞！　沒點連結也遭入侵
500元「客庄券」來了！中籤機率增　適用範圍公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

日籍台大生「北宜碰撞重機」 雙亡！母淚求真相　都不起訴原因曝

睡夢遇火劫1死1命危！父母倒地前　用生命最後力氣救兒：快逃

他深情看著亡妻的雪納瑞　解鎖「紙蓮花」秘密...警看呆

爛醉王人字拖擺好「大馬路就寢」　民眾看傻！警一眼認出：常客

雲林婦陳屍小黃車廂　涉案男友桃園雞舍離奇亡...檢解剖查死因

落石雨彈狂炸影像曝！2天3次坍塌　南橫梅蘭明隧道消失

中秋連假東港交管備戰！遊小琉球+華僑市場嘗鮮　鹽埔搭船嘛也通

討祖產不成　毒蟲兒暗夜持拔釘器狂毆老母仍判刑6年2月

手機定位桃園詭在雲林成腐屍　列管家暴犯男友生前最後畫面曝

阿扁台南住處被放「牛皮紙袋」沒人理　一分局長方國璽遭記過2次

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

苗栗男被7惡煞一路包抄砍殺！　受重傷衝畫室呼救：有人要殺我

阿婆買「普通小電扇」竟花4800元　請人組裝才知被坑！上網查才590元

女子怕拔智齒腫痛實測消炎妙招 手術前喝1.9公升鳳梨汁超有效！

不怕死？陸男颱風天划橡皮艇偷渡　頂著強風抵金門...1個月已累積4起

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

日籍台大生「北宜碰撞重機」 雙亡！母淚求真相　都不起訴原因曝

睡夢遇火劫1死1命危！父母倒地前　用生命最後力氣救兒：快逃

他深情看著亡妻的雪納瑞　解鎖「紙蓮花」秘密...警看呆

爛醉王人字拖擺好「大馬路就寢」　民眾看傻！警一眼認出：常客

雲林婦陳屍小黃車廂　涉案男友桃園雞舍離奇亡...檢解剖查死因

落石雨彈狂炸影像曝！2天3次坍塌　南橫梅蘭明隧道消失

中秋連假東港交管備戰！遊小琉球+華僑市場嘗鮮　鹽埔搭船嘛也通

討祖產不成　毒蟲兒暗夜持拔釘器狂毆老母仍判刑6年2月

手機定位桃園詭在雲林成腐屍　列管家暴犯男友生前最後畫面曝

阿扁台南住處被放「牛皮紙袋」沒人理　一分局長方國璽遭記過2次

日籍台大生「北宜碰撞重機」 雙亡！母淚求真相　都不起訴原因曝

趙春山／中美關係回復習近平得等　拜登致電只為防衝突

朋友中秋買「沙茶醬」他納悶！網曝英文驚呆了：真的是烤肉醬

睡夢遇火劫1死1命危！父母倒地前　用生命最後力氣救兒：快逃

建議售價50「一刷變56元」！店員跳針3次他氣炸　網驚：有這種事？

張亞中遭送考紀會　江啟臣反對：我指派的選監委員沒被通知與會

喬科維奇爆哭後發文恭喜兩冠軍　梅德韋傑夫暖回：你是真正的冠軍

8月消費！發票日期「是下個月的」他傻了　內行曝真相：正常

莫名生氣不耐煩、懶得吃飯　5個情況代表你「累過頭了」

莆田Delta疫情波及6校　學生家長：天氣熱，哪有人戴口罩啊

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

社會熱門新聞

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

獨／打完高端連衝3次急診　42歲客運司機猝死宿舍

「最美主持人」李明璇當街遭呼巴掌　驚嚇宮縮

最後身影曝！新竹母「遭26歲兒分屍4袋」

南投5.6地震　潛立方深水池狂搖

高雄警「踢案」到派出所　差9天逃重懲

彰化千萬「凶宅」2折法拍！詢問度破表

潛水訓練消失20分鐘　31歲消防溺斃時間軸曝

士林紙廠驚見火燒車　1女子已成焦屍

快訊／高雄清晨惡火燒民宅3人受困　一對夫妻無生命跡象

23歲賓士背殺妹撞噴機車　掉出整箱沖天炮

即／北市中山區傳墜樓　20歲女躺路中央

30歲消防隊員救災訓練溺斃　姊醫院含淚道別

快訊／賓士撞機車後掃噴變電箱　馬路邊「翻肚」

更多熱門

相關新聞

邢泰釗推「貝齒護苗」　助女監幼兒護牙

邢泰釗推「貝齒護苗」　助女監幼兒護牙

為了保障收容人幼年子女，臺灣更生保護會董事長、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗於5月間推動實施「貝齒護苗計劃」，他表示，今年初視察桃園女監時，發現收容女子在監的幼子，牙齒嚴重蛀牙，影響幼兒身體健康，有必要正視這個問題，所以才會推動計畫實施，確保其身心健康。

林俊宏／國賠修法只是煙霧而已

林俊宏／國賠修法只是煙霧而已

工黨主席鄭昭明父子成共諜　獲緩刑定讞

工黨主席鄭昭明父子成共諜　獲緩刑定讞

婚外情破局！小王痛毆人妻遭求償520萬

婚外情破局！小王痛毆人妻遭求償520萬

蘇友辰／國賠修法司法官何懼之有

蘇友辰／國賠修法司法官何懼之有

關鍵字：

法律人權祖產傷害拔釘器老母逆子毒蟲高等法院

讀者迴響

熱門新聞

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

醫推薦「第一劑」打這支疫苗：保護力最好

直播大走光！　女網紅「倒立一字馬」掉出奶

直擊／李炳輝菜市場復工賣唱　殘障補助遭取消「日賺500」妻嘆：好可憐

電風扇冷氣「別猛吹這6部位」！專家警告：恐拉肚子

台灣泡麵霸主　老饕選出1帝3王

她腰痠拖到腎爛！醫一插…「抹茶牛奶狂流」看傻

獨／打完高端連衝3次急診　42歲客運司機猝死宿舍

南投妹遭輾肋斷刺心臟！27秒驚悚畫面曝

「最美主持人」李明璇當街遭呼巴掌　驚嚇宮縮

燙青菜給豆芽被負評！闆娘駁：是綠豆蛻變的菜

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

鄧佳華不離職了！合體連千毅直播

鄧佳華職位逆轉！連千毅諾讓他做這事

曾經吸迷妹舉牌守候！　豐原「興農牛莊」4年砍價1億再求售

更多

最夯影音

更多
許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

確定合作！澎恰恰深夜現身詳談　連千毅興奮：澎哥將東山再起

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

吳宗憲二女兒出嫁！聽女婿喊爸　「我看起來比新郎年輕」叫憲哥就好XD

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面