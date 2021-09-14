討祖產不成　毒蟲兒暗夜持拔釘器狂毆老母仍判刑6年2月

▲詹姓男子凌晨持拔釘器毆打母親成重傷。（示意圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台北市詹姓男子疑似因為向母親索討房產過戶，遭到母親拒絕，去年10月間，在凌晨時分，持拔釘器夜襲母親與胞弟，年近8旬的母親多處骨折，詹男遭「家暴殺人未遂」等罪提起公訴，一審改認定他犯「家暴重傷害未遂」將他判刑6年2月。案經上訴，高等法院二審14日駁回上訴，維持6年2月刑度。可上訴。

本案發生於去年10月初，有毒癮的51歲的詹姓男子，父親雖然過世，但留下饒河街夜市大筆房產給母親，母親靠著收租金過活。而詹男原本與母親同住，但因長期吸毒，與家人逐漸不睦，最後搬出家中，母親與弟弟同住在台北市八德路四段上的透天厝中。

案發於凌晨1點多，詹男想到先前向母親索討房屋，要求過戶，但遭母親拒絕，非常氣憤。於是持拔釘器撬開家中鐵門，趁著母親、弟弟還在熟睡，竟持拔釘器狂毆母親頭部、胸部等要害；弟弟也是睡夢中被毆打，他以手護頭，衝出求救。警消人員獲報後緊急將重傷昏迷的70多歲老母親送醫，雖一度失去生命跡象，經送醫搶救後恢復呼吸心跳；至於弟弟也是手部多處骨折。檢警事後逮捕詹男，依照「家暴殺人未遂」、「傷害」等罪，提起公訴。

一審認定詹男僅有「重傷害故意」，因此改依照「家暴重傷未遂」等罪，判刑6年2月。案經上訴，高等法院二審審理期間，傳喚詹母出庭，雖案發將近一年，但詹母仍未痊癒，坐著輪椅被推進法庭，她沒有多說，只有請法院「看著辦」；至於胞弟也出庭，但他氣憤表示，母親背上還留下兩排遭拔釘器插入的傷痕，讓他看了非常不忍心。

至於詹男則否認犯罪，強調自己當時並無殺害母親的故意，由於他犯案時還帶著手指虎以及多把刀刃，但因為吸毒的關係，供述顛三倒四。法官詢問他為何攻擊母親？詹男回說沒有；法官再問，如果不是他攻擊，為何現場都是血跡？詹男竟回答，不是他打的，他小時候被家暴，奶奶還是被害死的，完全牛頭不對馬嘴。全案於14日宣判，高院駁回上訴，維持一審相同的罪名、刑度。可上訴。

▼門內傳出救命聲，路人緊急通知警消鐵破門救出詹母。（圖／記者邱中岳翻攝）

