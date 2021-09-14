不滿被分手！對前女友潑化學藥劑+刺穿腹部　恐怖情人下場出爐

▲華姓男子僅因不滿女友提分手，竟在女友住處埋伏等待，先痛毆女友後，再對其潑灑不明化學藥劑。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

高雄一名華姓男子和王姓女子原為男女朋友關係，不過王女因故想提分手，未料卻引起華男不滿，在去年5月傍晚埋伏在王女的住處等待王女下班回家，待王女一出現，怒痛毆她的頭部，持不明化學藥劑朝她臉部潑灑後，再刺穿王女的腹部，2人在扭打過程中更一度波及到王母。一審，法官依傷害罪判其有期徒刑11月，華男不服，上訴二審；高雄高分院審理後，駁回其上訴，維持原判。

從事當鋪業的華姓男子和王姓女子原為男女朋友關係，但華男因不滿王女向其提分手，竟在去年5月5日傍晚時，埋伏在王女的住處等待王女下班回家，王女一出現，就怒摘掉王女頭上的安全帽，徒手朝王女頭部猛打，再拿出事先準備好的不明化學藥劑，對著王女的面部潑灑，竟再持不明物品刺穿王女的腹部，造成王女臉部和頸部化學性2度灼傷、雙眼灼傷與腹部疑似2公分的穿刺傷；王女的母親聽到王女的求救聲下樓查看，發現女兒被華男壓在地上痛打，上前欲將2人拉開，卻反被華男推倒，造成王母下背挫傷、腰椎骨折等傷害。

一審，法官認為華男不思理性或合法正當的手段解決紛爭，就恣意打刺傷王女，造成王女和王母受有傷害，其傷程度並非輕微，且事後2人均不願和華男和解，依傷害罪2罪，判華男有期徒刑11月，得易科罰金，華男不服上訴二審。

庭審時，華男僅向法官承認確實有傷害王女，但堅決否認有傷害王母，但王女和王母的證詞卻都指出，其母聽到聲音下來察看，被華男推到在地，王母屁股跌坐在有華男潑灑的化學液體上，屁股皮膚受有灼傷，還附上診斷證明，不採信華男的證詞，認為原判決量刑無誤，駁回華男上訴，維持原判決。

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