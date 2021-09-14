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宜蘭四結12樓高銅雕土地公整修峻工　祭拜發爐！信眾稱奇猛拍照

▲▼表面整修峻工的四結銅雕土地公，14日上午祭拜時香爐竟發爐，令信徒稱奇。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲表面整修峻工的四結銅雕土地公，14日上午祭拜時香爐竟發爐，令信徒稱奇。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

12樓高（總高38.2公尺）宜蘭四結福德廟銅雕土地公表面整修峻工，廟方14日上午祭拜時，香爐竟發爐，令信徒稱奇紛紛拍照說：「求孫有孫、求財有財…」；廟總幹事陳榮楷表示，神像修好，加上，廟方將中秋五穀大神龜50萬元費用改贈給縣內10個公益團體，及60位弱勢民眾，土公地以發爐來顯示祂很高興，並代表香火鼎盛。

▲▼表面整修峻工的四結銅雕土地公，14日上午祭拜時香爐竟發爐，令信徒稱奇。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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四結福德廟銅雕土地公完工迄今15年，歷經多年日曬、雨淋，颱風、地震，神像表面已顯斑駁、龜裂、滲漏，2021年初經信徒大會決議通過，800萬元委託雕塑公司，於7月初動工整修，在8月底峻工，。

銅雕土地公耗用青銅片90公噸，加H型鋼110公噸總重200公噸，土地公高20公尺基座18.2公尺總高38.2公尺（約126台尺）12層樓高，為四結地區地標，集宗教、信仰、觀光、休憩的勝地。

四結福德廟表示，中秋節是福德神土地公千秋紀念，過去四結福德廟都以堆疊「中秋五穀大神龜」來慶祝。今（2021）年為考量肺炎疫情嚴峻、經濟蕭條，對一些公益團體募款造成影響，及四結地區三村生活困苦邊緣戶，每戶補助3000元。

今（2021）年將中秋五穀大神龜50萬元費用節省下來。定於14日上午，將邀請縣內10個公益團體，及三村（上四、中興、四結）60位弱勢邊緣戶民眾，來廟領取補助金及救助金，歡渡中秋佳節。

▲▼表面整修峻工的四結銅雕土地公，14日上午祭拜時香爐竟發爐，令信徒稱奇。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼表面整修峻工的四結銅雕土地公，14日上午祭拜時香爐竟發爐，令信徒稱奇。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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