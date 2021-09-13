宜蘭敬老卡問題叢生　社會處：公所電腦與系統無法相容



▲宜蘭市長江聰淵轟宜縣府敬老卡製作及讀卡問題叢生爆民怨。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市長江聰淵13日轟宜縣府的敬老卡製作及讀卡問題叢生，並丟包各鄉鎮市公所，已爆民怨。宜蘭社會處說，機器有1年保固，不需編維護經費，已協調廠商今(13)日中午12時52分解決完畢。經查是因勾選電腦中開啟快速啟動選項，所以電腦開機時無法正常驅動卡機，已請宜蘭市公所取消該選項後即排除問題。

宜蘭市公所表示，宜縣敬老愛心卡在2020年以前是各鄉鎮市公所先受理民眾申請，統一寄送申請資料給宜蘭社會處老障科負責製卡後，再寄回各公所通知民眾領取，或民眾自行到宜蘭社會處隨到隨辦。2019年12月縣政府在沒有事先徵詢各公所意見下，僅以一紙公文就要求各公所在地製卡，基於為民服務的立場，各公所均全力配合，縣政府於2019年12月底匆促至各公所安裝製卡機，並於2020年1月開始實施。

2020年1月各公所開始製卡後，在宜蘭社會處建立line 群組中，不論是硬體或軟體，每天都遇到各種不同的問題，詢問社會處都只會說請公所自行直接聯繫廠商（址設高雄）解決，各公所想請廠商派人來維修，廠商卻回應跟社會處的合約中沒有包含現場維修的項目，全部只能遠端操作暫時維修，無法徹底解決，每天還是有各種問題，民怨叢生，已造成各公所極大的困擾。

目前已知員山鄉、壯圍鄉、五結鄉、冬山鄉、蘇澳鎮及本所常遇到製卡機及讀卡機故障問題。市公所自6月初開始，製卡機往往製作第一張卡後就故障無法使用，近日甚至無法製卡及讀卡，與廠商聯繫，廠商要求將機器寄回高雄檢查，卻無法提供備用機器，聯繫社會處回覆仍然是要公所直接找廠商，無法解決問題。

宜蘭市公所目前中央及縣府委託公所協助辦理業務為健保卡製作業務（全國）、敬老及愛心卡（全縣）等，健保卡每月約受理500件，開辦迄今約製作29800張卡片；敬老及愛心卡每月約受理100件，總數約製作2000張卡片。中央健保署每月均會派工程師至本所現場維護保養，如遇臨時故障問題，隔日即會派人前來維修。敬老卡製作遇到故障問題，社會處卻要求公所逕行與廠商聯繫解決，廠商回應無法派人現場維修，已造成極大困擾。

宜蘭市長江聰淵表示，基於為民服務的立場，公所絕對會全力支持與配合中央及縣府的各項福利政策，但是為何同屬社會福利中央的健保卡製作都能定期維護保養，縣府的敬老愛心卡製卡讀卡問題卻無法及時解決，呼籲縣府真的要好好處理，不要讓為民服務的美意變成民怨，造成各公所極大的困擾。

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