情侶必吵AA制「誰付錢真的難嗎？」　她點破1關鍵：這才是根本

網搜小組／綜合報導

現在不少情侶交往後，會採用「AA制」分攤費用，但儘管規則訂好，恐怕還是難免踩到這顆超大的感情地雷！Podcast節目《八年級生》的最新一集，就聊到「AA制」這件事，主持人哈妹和控ㄅ除了找網上讓人吐血又傻眼的狗血劇情，也侃侃而談自己的看法，與周遭朋友血淋淋的經驗，以及如何和另一半相處。

「八年級生」主持人哈妹聊到這個話題，準備了好幾個網上熱議的題材，其中有一對情侶是採取AA制，女方就抱怨，男方不知為何突然變得很愛計較，「連用點數兌換的衛生紙，都要跟她收一半的錢。」讓兩人都超傻眼。

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另一個例子則是男方的抱怨，他指出，帶女友去按摩、吃高檔料理，女方都會叫他先出錢、等等再給；沒想到要付停車費時，因為只有千鈔，他打算跟女友借百鈔，對方卻說「要簽借據」。

▲AA制是感情中的大地雷。（示意圖／Pakutaso）

聽到例子後，控ㄅ認為確實蠻扯，但畢竟都是單方面敘述，不知道情況是怎麼樣。她就提到自己也曾因為另一半提出的AA制，覺得對方很計較，可是實際講開之後，會發現男方不是要分清楚，而是有某個理由才會這樣說。她也說，如果因為AA制爭吵，有時候是價值觀問題，如果無解可能就是不適合；但有時講開了，會發現是一場誤會，可以進而做調整，兩人也能磨合得更好。

哈妹也分享自己跟另一半的情況，雖然跟男友是AA制，但是屬於「這餐你請我、下餐我請你」的模式，她覺得這樣相處起來很愉快，也比較不會有壓力。哈妹還開勸，「如果心裡有疙瘩，或是哪個地方你多出了、不舒服了，那就講出來溝通。」千萬不要悶在心裡，讓它成為萌生分手念頭的種子。