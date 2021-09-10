特休用完「補班日被逼請假」扣1天薪　一堆人認同！內行驚：違法

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

本周六（9月11日）為補班日，不過一名女網友前幾天接到通知，公司要員工們別上班，同時拿特休來補；尷尬的是，用完特休的她竟被要求直接請假扣薪，讓她傻眼到不行。

女網友在Dcard發文吐苦水，「因為周六補班日，我們公司說不要上班，用大家的特休來補，但是我剛好特休用完，因為時間也快到了，結果公司要求我那天就算是請假，要扣一天的錢，這樣是合理的嗎？」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

對此，留言反應兩極，一派人表示，「我們公司直接送我們每人一天公假請那天，不過這個公假到9月底都還可以用」、「我們公司也是大公司，但是直接送我們一天假」。另外，也有內行指出，「補班日不上班，不用拿特休抵或請事假，連假照放，薪資不會扣」、「為啥前面幾樓都很理所當然啊？強迫員工用特休是違法的欸，而且哪有大公司的都這樣，我公司也很大，不補班...但就沒有這樣啊」、「台灣人奴性很重欸，前幾樓被公司違法凹，還覺得這麼理所當然的喔」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

但意外的是，更多網友回應，「大公司都這樣喔！我們公司也是，幫你請假用特休，不然就事假扣錢」、「就當那天要上班，你請假吧！也不太可能為了你大家都去上班，頂多老闆吵不贏，你當天在公司發呆一天這樣，但不用請假」、「怎麼大家的公司都這麼好，苦命還要上班的我」、「上市公司也都是這樣喔～直接發信公告，要馬用特休換，不然就是要請事假。我是覺得可以不用去上班蠻爽的，被扣錢沒關係，一周要上6天班實在太痛苦了」。

值得一提的是，許多公司基於各項因素考量，免除員工補班日的出勤義務，這是優於勞基法；然而，若強制員工補班日不到班，同時以特休抵扣當日出勤，則是違反《勞動基準法》第38條第2項規定，特休應由勞工排定，雇主僅能基於急迫需求或勞工個人因素，與之協商，但不能強制安排。