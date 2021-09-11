好市多停車場「在地可頌照」爆紅　網友搞笑「P圖大接龍」

▲有網友在好市多停車場看到一顆掉在地方的可頌，拍照上傳社團告知失主，意外引起熱議。（圖片翻攝FB社團《好市多商品經驗老實說》）

圖文／鏡週刊

近日有位網友在FB社團《好市多商品經驗老實說》上傳一張照片，只見一顆小可頌掉在停車場地上，畫面呈現濃濃的孤獨感，原PO的配文也很像走失協尋公告，意外引起熱烈的迴響，破萬的互動中有許多搞笑留言與P圖，「把它放在白線上，致敬Taiwan in。」、「撿了…就會有人衝出來叫姐夫！」、「名符其實的『在地』美食。」

好市多有很多大份量的盒裝麵包甜點，之前就常有人反映塑膠盒一拿不穩就容易爆開，造成裡面食物掉出的慘劇。日前有位網友到《好市多台南店》，剛好就在停車場看到一顆遺落在地上的可頌，好心想告知失主，於是拍照上傳FB社團《好市多商品經驗老實說》，並配文「誰的法國迷你可頌少了一塊（1盒28入），它在這裡哦～」

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沒想到貼文一出就有廣大迴響，「這個構圖還有光影，拍出了可頌孤獨的感覺…」、「彷彿能聽到可頌哭泣的聲音。」、「無法想像之後要被輾過的慘樣。」、「我看成蝸牛。」、「莫名的療癒可愛。」因為原PO認真的協尋公告，讓網友紛紛替可頌感到同情，甚至還幫可頌Ｐ圖，還有人覺得很像命案現場，「就差一條黃色封鎖線。」

▲很多人覺得可頌散發濃濃的孤獨感，還有網友特別幫Ｐ圖成情緒滿滿的視覺海報。（圖片翻攝FB社團《好市多商品經驗老實說》）

開啟了留言搞笑潮後，就越多人亂入腦補，「以前看到人肉佔車位…第一次看到可頌佔車位…」、「原來現在不流行撿紅包了？流行撿可頌！」、「撿了…就會有人衝出來叫姐夫。」甚至有人因為停車格的白線，聯想到奧運羽球男雙麟洋配，決勝球的經典畫面，「把它放在白線上致敬Taiwan in！」

▲網友們聯想到麟洋配奧運決勝球的經典畫面，還有人陸續Ｐ圖把可頌移到白線上，還加上聖筊。（圖片翻攝FB社團《好市多商品經驗老實說》）

還有網友用雙關語精闢定義：「名符其實的『在地』美食。」另外也有人給出好像實在但又哪裡怪怪的建議：「交給警察局失物招領，半年後沒人拿，可頌就是你的了。」在許多網友都誇讚留言好歡樂時，也有理性的網友在貼文剛PO出沒有多久時，就匪夷所思地驚呼：「一個掉在地上的可頌6600個讚????」而事實上，目前貼文已經超過2萬個讚，「可頌 ：當時的我害怕極了！」

▲過去就有不少人發生好市多盒裝食物掉出的慘劇，有人建議拿了最好趕緊找膠帶黏上。（圖片翻攝FB社團《好市多商品經驗老實說》）



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