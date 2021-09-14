超市飲料區「唯獨麥香奶裝防盜」　他見23元超衝擊！真相驚呆

▲奶茶被裝上防盜扣！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

網搜小組／劉維榛報導

小偷防不勝防！一名男網友直呼，最近逛超市時，發現一瓶售價23元的寶特瓶奶茶，被一一裝上防盜扣，令原PO非常好奇背後原因，「而且飲品區唯有統一奶茶有裝防盜扣？」文章貼出後，釣出店員回應，只有月底會加裝防盜扣，「因為月底很多人吃土，吃多了口會渴...，發生太多次了不得已才這樣！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，日前去超市採買生活用品，走到冷藏區時，發現麥香奶茶的瓶蓋被套上防盜器，讓原PO不禁困惑拋問，「雖然很久了，但我還是想不通，為什麼23元的大瓶飲料要防盜？而且飲品區唯有統一奶茶有裝防盜扣？」

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文章曝光後，底下網友也驚呆熱議，「麥香一定要喝十元的」、「我還看過有人拿出來偷喝，再把空罐放回去，當然，我跟店員有報警」、「從沒看過飲料裝防盜」、「遇到很多拿統一進去逛的客人吧！無法辨別誰的」、「怕有人偷開來喝，或是偷偷更換甚至是直接偷走，不要以為不可能，我就曾經買過開封過的寶特瓶裝飲品，當下發現當下更換」。

▲店員無奈解釋，就是被偷怕了！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



另有內行解釋，「每間店的高單商品都不一樣，會針對失竊率來列管」、「高失竊率的產品吧，可能光顧那間店的小偷愛喝這個」、「小偷比你想像的還多，之前在屈臣氏上班，小偷多到很多，產品都要用膠帶捆好幾圈」、「超商打工時，還有常客來偷保險套的，這個算什麼」、「盤點的時候，少了好幾箱找不到的時候就派上用場了，最常消失的就是酒類了」、「養樂多都有人偷了，跟價格沒關係」、「偷竊率太高會這樣，像有些全聯的58度高粱酒是直接不擺放在賣場內，因為失竊率太高了」、「裝防盜釦不稀奇，我還遇過麥香紅茶列入交接必點高單的便利商店」。

留言串中，也釣出店員正解，「哦...這是我們店裡啊，發過聲明了，只有在月底會加裝防盜扣，5號到20號不加裝」，並解釋背後原因，「因為月底很多人吃土，吃多了口會渴，如果這時沒有下雨，那人的黑暗面就會出現，發生太多次了不得已才這樣！」