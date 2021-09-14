有屁千萬別憋著不放！　醫曝超噁下場：小心從嘴巴溢出

記者葉睿涵／綜合報導

你可曾想過，人在憋屁以後屁會跑到哪裡嗎？英國國民保健署（NHS）的外科醫生拉詹（Karan Rajan）最近在TikTok影片中表示，「在人們憋屁以後，屁會重新進入血液中，並隨著人們的呼吸被吐出」，瞬間吸引了超越250萬人觀看，也讓人們對憋屁的後果大感震驚。

拉詹在影片中解釋，人類平均一天會放14次的屁，而我們每天平均所放的屁足以填滿一個中等大小的氣球，所以如果有人告訴你他從來沒放屁的話，那他不是在撒謊，就是得了腸梗阻，必須立即送院。

▲拉詹解釋，在人們憋屁以後，屁會重新進入血液中，並隨著人們的呼吸被吐出。（圖／CFP）

那屁又是怎麼來的呢？我們有75%的屁是由大腸中的細菌所產生，沒有被完全分解的食物在我們的消化系統中被細菌吞噬，產生出微量的空氣，而這些空氣累積下來，就會變成屁排出體外；另外25%的屁則是人們吞下的空氣，或是血液循環中產生的氣體跑入腸道後產生。

拉詹也補充，在屁的成分中，有99%通常都是氫氣、二氧化碳和甲烷，這些氣體並不會產生異味，只有1%的屁是來自於類似硫化氫等可溶硫化合物，才產生出些許的「臭屁」。而我們在放屁時會有聲音，是因為人們在放屁時，肛門的括約肌會產生震動，再結合臀部碰撞的聲音，就會形成屁聲。

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