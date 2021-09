雙乳彈出畫面曝光！她激戰扭打衣服被扯下　遭保全一巴掌拍飛

▲女子的衣服被意外扯下來。(圖/翻攝自推特/@CrimeLdn)



記者張方瑀/綜合報導

英國一名女子日前參加音樂節時,因為和現場保全發生爭吵,兩人扭打在一起,結果保全竟失手扯下女子衣服,讓她雙乳直接露出外,還一巴掌直接將她打飛,女子當場趴在地上起不來。影片在推特曝光後,已經有超過40萬人觀看,結果引發兩派網友論戰。

▲女子被保全用力揮打一巴掌。(圖/翻攝自推特/@CrimeLdn)



根據《鏡報》報導,英國倫敦10日至12日舉辦的「無線音樂節」(Wireless Festival)吸引許多民眾購票參加,結果有一名女子不知為何,和現場保全人員起了衝突,兩人在眾人面前扭打在一起。從曝光的影片可以看到,女子一開始用力拉著保全的後領,保全整個人幾乎跪倒在地上。

A girl gets knocked out by security guard at wireless festival pic.twitter.com/zEJuD9e09m