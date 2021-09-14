近日逛好市多「都本土商品」　他失望：繳1350買不到愛的進口牌

▲原PO逛好市多發現，以前很喜歡買的美國品牌不見了。（示意圖／記者董美琪攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）產品相當多樣化，買得到許多外國品牌的好勿，讓這間美式賣場成為許多台人挖寶聖地。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他近日跟家人去採購時，卻發現以前喜歡買的美國品牌不見了，取而代之的是一堆本土品牌，不禁抱怨都繳年費了，還買不到想買的東西，話題引起熱議。

這位網友12日發文問卦「好市多是不是家樂福化了？」文中表示「跟我家人去採購，發現以前喜歡買的美國品牌都沒了，取而代之的是一堆本土品牌」，忍不住覺得好市多越來越像大賣場，結帳還要等排隊人潮，重點是年付1350元的年費，現在卻買不到想買的東西。

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貼文一出，就有網友大推家樂福，「家樂福退貨也沒在跟你囉嗦的，還不用繳1350，家樂福也有便宜法國貨」、「家樂福的東西還不錯，又有零售」、「家樂福反而進口貨越來越多」、「家樂福真的越來越多進口貨，好市多反而弱掉了。」

不過，也有人認為，好市多有好市多的強項，而且進口商品變少，很有可能是航運影響，「航運塞車啦」、「剪卡的話，牛肉、牛奶去哪買」、「好市多起司pizza好吃」、「起司、牛奶、肉類、維他命」、「看品項，進口還是佔大宗。」