藍綠升格「大新竹」有共識　劉康彥：閩客衝突已結束

▲劉康彥支持「大新竹合併升格計畫」。（圖／翻攝劉康彥臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

新竹市長林智堅拋出「大新竹合併升格計畫」構想，對此，民進黨發言人、新竹市議員劉康彥表示，當大新竹升格為直轄市後「米甕有米」，「我們每一個人都在這波歷史的轉捩點，升格大新竹也是楊文科縣長、林智堅市長的共識，希望大家能靜下心好好思考，為我們的下一代思考，為國家的競爭力思考。」

劉康彥13日在臉書說，針對大新竹升格直轄市的倡議，他看到潘國正老師在臉書表示關心，並轉述城隍廟鄭耕亞總幹事與前市長施性忠的提醒；潘老師認為，新竹市（人）絕對選不上大新竹的首長，只會造成族群衝突，他和鄭總幹事更擔憂，原本新竹市轄內的縣有土地，屆時可能為了「平衡財政」而遭變賣蓋起高樓大廈，破壞原有的文化與宗教地景。

劉康彥指出，其實潘老師、鄭總幹事說得很對，新竹縣政府就是「沒錢」，且邏輯上，縣府不可能大興土木做一個受限地緣、以新竹市民為使用主體的公共建設，它只好選擇變賣土地，增加縣庫收入，當作新竹縣民的社福、教育、建設財源，「我完全可以理解，但這也突顯當年新竹縣、市分治遺留至今的荒謬。」

劉康彥表示，事實上，當大新竹升格為直轄市，包括統籌分配稅款與法定舉債空間都會大幅提升，米甕有米，沒有理由變賣家產，且在事權統一的情況下，都市空間規劃就能通盤、審慎、專業考量，不會像現在綁手綁腳，隨時面臨被兄弟變賣家產的風險。

劉康彥寫道，至於幾位前輩擔心，新竹縣、市的政治環境不同，新竹市人恐怕選不上大新竹市長，潛台詞是，就算是林智堅也很難選上；換言之，像是林為洲、鄭正鈐、高虹安委員批評大新竹升格是替林智堅「量身訂做」的說法，都是惡意貼標籤，因為經驗法則告訴大家，論選舉，藍恐怕比綠更有優勢，他們是刻意要讓升格破局。

▼新竹市長林智堅。（圖／記者新竹市府提供）

劉康彥說，林智堅事先未向柯建銘總召請益，也沒有先向蔡英文總統和蘇貞昌院長報告，他在這樣的前提下丟出倡議，因為他明白，這件事情充滿挑戰；但這7年來的治理經驗，加上當前美中貿易戰和全球產業鏈重組的國際趨勢告訴他，勢必要把握時機推動，讓大新竹、讓竹科有一個全新的定位，事情若成，何其有幸，若功虧一簣，至少無憾。

劉康彥指出，民國71年縣市分治至今近40年，大新竹的人口結構已不斷重組，過去政治上的閩南、客家衝突，甚至是交換，都應該結束；大新竹升格，不單是制度升格，對民主、政治參與的思維也要升格，這是我們共同的城市，大家所期待的，不就是一個願意把事情做好、對城市有遠見、創造舞台讓人民有「公平機會」得以自我實現的首長嗎？

劉康彥認為，我們要勇敢告訴下一代，應該要透過民主機制選出這樣的人才，就算新竹縣的政治板塊，或地方派系、宗親系統看似牢不可破，或藍比綠有優勢，也不應該倒果為因，讓自己連嘗試突破改變的勇氣都沒有了。

劉康彥引用媒體人周玉蔻訪問林智堅時，不禁脫口而出的一段話，「到科學園區，連個輕軌也沒有？」他說，講得更直白些，這裡是毫無智慧感的科技城市，一個全球半導體產業鏈的重鎮，居然連最基本的大眾運輸系統都沒有，原因很簡單，因為這裡有兩個窮得苦哈哈、行政效率有落差的地方政府。

劉康彥表示，再不合併升格，加速治理效率，竹科的優勢就會逐漸流失，更不用說急待解決的頭前溪治理、飲用水、垃圾問題，「我們每一個人都在這波歷史的轉捩點，升格大新竹也是楊文科縣長、林智堅市長的共識，希望大家能靜下心好好思考，為我們的下一代思考，為國家的競爭力思考。」