屏東縣警局7分局3分局長異動　2位新到任者是老屏東

▲屏東縣政府警察局 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

警政署13日公佈各縣市警分局長異動名單，屏東縣7個警分局中有3位分局長榮陞，其中，南投埔里分局分局長方秋梅調任屏東分局長、彰化縣田中分局分局長調任里港分局長，兩位都曾在屏東縣警界服務過，方秋梅屏東出生，對屏東治安狀況熟稔。

屏東縣政府警局有7個警分局，這次異動，有屏東警分局長劉清俊陞任台東縣政府警察局督察長、里港警分局長楊龍祥陞任高雄市六龜警分局副分局長、內埔警分局長蔡耀順調陞連江縣警局主任祕書。

3人職缺，分別由南投縣埔里分局分局長方秋梅、彰化縣田中分局分局長鄭頴聰、嘉義縣布袋分局分局長蘇偉荃接任，其中方秋梅曾多年在屏東縣服務，曾擔任過縣警局婦幼隊副隊長、科長，後來考上分局長班，派任台東縣成功警分局長、南投埔里分局長；鄭穎聰曾任屏東警分局巡官、恆春警分局長，對轄內治安有一定程度的了解。

而這次從台東縣警局督察長調任屏東縣警局主任祕書的郭子弘，曾擔過屏東分局長、東港分局長職務，老家是屏東縣麟洛鄉，也熟悉屏東治安。有他們加入屏東縣警局，對落實縣長潘孟安「安居樂業」政策及警局「掃黑、肅槍、緝毒、打詐、肅竊」目標，一定有加分作用。

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