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妒妻發狂斬首99歲老公！　只因他享受年輕媳婦做的早餐

▲▼吐司,早餐,熱壓吐司,沙拉。（圖／Pixabay）

▲只因99歲的老公吃了媳婦的早餐，還幫媳婦說話，萬嫉汝就要了他老命。（圖／Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

非洲肯亞一名婦人日前因為早餐和高齡99歲的老公發生爭執，因為嫉妒老公吃下媳婦做的早餐，還在她和媳婦爭吵時幫對方說話，因此氣得拿刀將斬首自己的老公；事件引發當地騷動。

根據《每日星報》報導，65歲的婦人萬嫉汝（Margaret Wanjiru）與本月5日犯下凶案，當天上午7點30分時，她因為老公吃了媳婦做的早餐而和媳婦吵架，結果老公「胳臂向往彎」，不僅不挺她還幫媳婦說話，氣得她衝去拿出一把開山刀回來，直接切下99歲老翁的耳朵。

老公痛跌在家門前的地上後，試圖爬行求救，但仍被比他年輕34歲的萬嫉汝追上。萬嫉汝壓坐在他身上，揮刀趕走前來阻止她的媳婦，接著砍下老翁的頭顱。

警方很快趕到現場，萬嫉汝媳婦表示，事發最初是萬嫉汝起床後就開始羞辱她和老翁，就因為她煮早餐給老翁吃，「她老公要她冷靜一點，但根本沒用」，「我想要救他，但她也開始攻擊我。」

報導指出，這對夫妻結婚已逾52年，育有6名子女，但婚後總像冤家一樣吵吵鬧鬧，萬嫉汝特別討厭子女私下給老公食物或金錢，而且總是懷疑丈夫一定有偷腥。媳婦更透露早在事件發生前，萬嫉汝就曾威脅過要殺掉老翁，還直接對他動粗。

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