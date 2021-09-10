懷疑2孩非親生！男驗DNA發現「生父是隔壁鄰居」　怒和13年妻離婚

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記者李振慧／綜合報導

辛巴威一名男子在新冠肺炎疫情封城期間，意外發現妻子和鄰居有染，由於村裡傳言他的2名小孩有可能不是親生，讓他決定去為2名孩子作DNA檢測，沒想到結果證明真的被戴綠帽，讓他決定結束和妻子長達13年的婚姻。

當地媒體iHarare News報導，來自馬斯溫戈市(Masvingo)的男子近來接受當地電視節目採訪，他和妻子結婚多年一共育有4名孩子，近來被鄰居的妻子告知，2人的配偶在封城期間發展出婚外情，讓他十分震驚，由於懷疑後來才出生的2名小孩很有可能不是親生，所以決定上節目作DNA親子鑑定。

妻子也在節目上反控，老公長期把她一個人丟在農村，好不容易來看她時又總是很累，所以很久沒有履行夫妻義務，並且也曾發現老公偷吃。DNA檢測結果最後出爐，證明在封城期間第一名出生的孩子的確是男子所生，然而第二名孩子的生父卻另有其人，殘酷結果讓男子決定離婚。

影片爆紅後引發許多網友討論，有人心疼男子遭遇表示，「我好失望，真希望2個孩子都是他生的」，不過也有很多網友聲援妻子，「男的自己也偷吃，是他自己害的」、「雖然我不贊同出軌，不過看來這名丈夫根本就不關心妻子」。

▼男作DNA檢測發現崩潰真相。（圖／示意圖／CFP）