見媳婦服侍老公暴怒！婦人抄刀狂砍　99歲尪吃到一半「慘遭斬首」

記者張寧倢／編譯

肯亞發生恐怖親屬殺人案，西南部穆蘭卡縣（Murang'a County）一名65歲婦人被指控於5日上午7時30分殺害了她的99歲丈夫，當時他才剛起床不久正在爐火旁邊取暖，吃著兒媳婦做的早餐，沒想到婦人看了怒火中燒，從廚房拿了刀就衝向丈夫，將他砍死。

▲肯亞65歲婦人持刀斬首99歲丈夫。（圖／翻攝自YouTube／Ebru TV Kenya）

根據《每日星報》報導，65歲的萬吉茹（Margaret Wanjiru）於5日上午起床之後，看到99歲的丈夫穆卡加（Ndung'u Mugachia）正在吃早餐，就和兒媳婦發生爭執。據了解，萬吉茹因為地產分配與婚外情的指控和丈夫時常有衝突。女兒妮亞布拉（Salvina Nyambura）還指證，母親在今年早些時候就曾襲擊父親，導致他因為大出血而住院，妮亞布拉向警察局長報告此事，但沒有採取任何行動，「每次我們給爸爸食物吃，都會和媽媽發生爭吵。」

兒媳婦貝蒂（Betty Wanyoike）告訴警方，案發當天，萬吉茹起床之後開始辱罵穆卡加，還把她給牽扯進去，因為她做了早餐給公公吃，穆卡加試圖讓妻子平靜下來，但根本沒用，萬吉茹直接從廚房拿出大彎刀（panga）砍下丈夫的右耳，並割開他的喉嚨。貝蒂當場嚇壞，雖然試圖拯救公公，但婆婆隨後竟然開始攻擊她，於是貝蒂緊急向鄰居求助，等到鄰居趕到現場卻為時已晚。

貝蒂說，穆卡加試圖逃往屋外，不料卻遭到妻子制伏在地，最終萬吉茹砍下了丈夫的頭。報導指出，這對夫妻已經結婚52年，膝下育有6名子女，但萬吉茹不讓丈夫得到金錢，也不讓他吃東西，據信，萬吉茹犯案後已被關押在警察局，而穆卡加的遺體則被轉移到教會醫院的太平間，等待屍檢。

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