悶殺人妻瞎掰電擊棒是要電醒救她　小王廚師判刑15年8月定讞

記者吳銘峯／台北報導

新竹男子吳信宗與王姓女子發生婚外情，但2人因故爭執，吳男竟以棉被悶殺王女，過程中還以電擊棒電暈王女。吳男被逮後，辯稱當時因王女跌落地面，他才持電擊棒要將她電醒急救。一審法院不採信，重判無期徒刑，二審則改判15年8月。案經上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。

判決指出，現年48歲的廚師吳男，與已婚的大陸籍配偶王女發生婚外情，案發於2019年12月23日，當晚吳男開車接王女下班，一同回到吳男位在新竹市延平路住處。2人在床上休息、喝酒，喝到隔日凌晨，因談及經濟壓力及婚外情等事起爭執。吳男氣得拉起棉被悶住王女口鼻，王女掙扎，雙雙跌落地面。

吳男為免王女掙扎，一手持續以棉被壓制，另一手則抓起桌上電擊棒，連續電擊王女胸腹部，王女雖吃痛大叫、掙扎，但最後仍窒息而死。吳男殺人後不知所措，拿出繩子與黑色大型垃圾袋，綑綁屍體後裝袋放在床上。由於王女丈夫報案，警方懷疑吳男涉有重嫌，前來詢問，吳男謊稱不知王女去向，並編造不在場證明；警方詢問後，吳男就將王女屍體棄屍在山區，之後前往派出所自首。檢方依照「家暴殺人罪」嫌提起公訴。

一審法院審理時，吳男並未立即坦承犯案，一度辯稱當時王女滑落地面後昏迷，所以持電擊棒是要電擊她的心臟，將她救醒。但一審法院根據法醫驗屍結果，發現死者左乳有10多處長形灼傷，表皮剝離壞死，顯見吳男是一邊以棉被壓制，另一手電擊，致人於死意圖明顯。此外，一審法院也認為吳男確實構成自首減刑要件，但他並未真心悔悟，故不予以減刑，仍重判無期徒刑。

全案上訴二審，高等法院審理後，仍認定吳男犯殺人罪，且因與被害人丈夫達成和解，因此改判有期徒刑15年8月、褫奪公權8年。全案再上訴，最高法院採信二審見解，14日駁回上訴定讞。

▼吳男悶殺人妻辯救命。（圖／翻攝臉書）