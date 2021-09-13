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社會 社會焦點 保障人權

女監中幼兒牙齒蛀牙嚴重　邢泰釗推「貝齒護苗」助護齒及幼教

▲▼王令麟總裁秋節前送愛到更保會,財團法人臺灣更生保護會邢泰釗董事長。（圖／記者李毓康攝）

▲臺灣更生保護會董事長邢泰釗，推動「貝齒護苗計劃」。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

為了保障收容人幼年子女，臺灣更生保護會董事長、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗於5月間推動實施「貝齒護苗計劃」，他表示，今年初視察桃園女監時，發現收容女子在監的幼子，牙齒嚴重蛀牙，影響幼兒身體健康，有必要正視這個問題，所以才會推動計畫實施，確保其身心健康。

邢泰釗日前參加台中地檢署與更生保護會台中分會聯合舉行「更保之愛‧深耕培育」記者會，他在致詞時表示，今年初他到桃園女子監獄視察，當時發現有幾位女收容人帶著3歲以下的幼兒，在監獄中生活。不過這批幼兒的牙齒蛀牙嚴重，經過了解後，才發現原來監獄中的醫護人員較為缺乏，無法兼顧幼兒牙齒健康。

因此邢泰釗在5月間推動「貝齒護苗計劃」，「貝齒」就是保護幼童的牙齒健康、「護苗」即是給幼童好的教育。所以計畫堆動後，就由醫護人員入監為幼童牙齒健康把關，並教導幼兒建立刷牙等良好習慣；此外，也有良好的幼教老師進入監獄，協助為監獄中的幼兒施以良好的教育。邢泰釗表示，希望能透過這些幫助，打好下一代良好的基礎，健全他們的人生。

另外邢泰釗也表示，更生保護會不僅在桃園女監推動「貝齒護苗計劃」，也持續推動「家庭支持勤學紓困」方案，補助更生人子女購買平板電腦，能在疫情期間在家持續學習。另外也在中部地區推動「扶助少年飛揚向前計畫」，提供更生家庭少年租屋金補助、獎助學金、學雜費等等費用，讓青少年就學無憂。同時更保各地分會，也陸續推動「受刑人家屬懇親專車」、「宜蘭渡安居女性毒癮者安置處」等計畫。

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