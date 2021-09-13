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工黨主席鄭昭明父子涉共諜案收現金、名錶　遭判刑並獲緩刑定讞

▲交易,行收賄,走後門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲工黨主席鄭昭明父子收受大陸情報單位金錢、名錶，遭判刑定讞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

工黨主席鄭昭明與中校軍官退役的兒子鄭智文，遭大陸統戰人員以金錢、手錶利誘，承諾若中共武力犯台時，將相助中共順利入台，父子2人遭違反《國安法》提起公訴。一二審均認定有罪，將鄭昭明判刑10月、緩刑3年，鄭智文判刑1年、緩刑3年，案經上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

檢方起訴指出，鄭昭明因擔任工黨主席，得以在兩岸多個交流、聯誼性社團擔任幹部，頻繁往來兩岸。而他被大陸統戰人員發現，他還有一個擔任軍官的兒子，因此鄭昭明在2009年間，應大陸福建統戰部李姓情報員要求，引介當時還在擔任中校軍官的兒子鄭智文，讓雙方在日本見面。

檢方指出，李男希望了解鄭智文在軍中業務職掌及我國軍中反台獨、軍隊士氣等訊息，又透過鄭昭明贈送瓷器、1000美元給鄭智文；第二年，再要求鄭姓父子前往新加坡，與另兩名身分不詳的大陸籍人士會談。在會談中，李男等人表明身分，希望鄭智文有機會再引介其他軍中同仁出國結識，還提到如果中共武力犯台，希望鄭智文在軍中發揮影響力，共謀統一大業。鄭智文當場簽立「兩岸互信協議書」，李男於會談後交付1萬1000美元、市值1萬元天梭錶等財物。

鄭智文2013年退伍後，2016年就帶著陳姓軍官到馬來西亞旅遊，並與李男見面。2017、2018年又再出國到越南等地會面。每次會談後，李男均交付數額不等的美元及人民幣給鄭、陳二人做為旅費補貼，鄭智文於2019年2月間，還以通訊軟體把陳姓軍官最新軍職調動回報給李男。檢方查證屬實後，依照違反《國家安全法》等罪，對鄭昭明父子二人提起公訴，另外陳姓軍官部分則移交國防部處理。

案經法院審理，一二審法院均認定鄭姓父子有罪，將鄭昭明判刑10月、緩刑3年，鄭智文判刑1年、緩刑3年，緩刑條件為2人須於判刑定讞後，分別繳納20萬元、30萬元給與公庫。全案再上訴第三審，最高法院13日駁回上訴定讞。

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