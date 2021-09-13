愛上2妹子不慌！台大男1招讓她們「甘願當小三」　網見神邏輯傻了

▲原PO同時喜歡2個女生。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「情人眼裡容不下一粒沙」，然而，竟有2個女生都甘願做第三者。這名男網友發文表示，他最近同時喜歡2個人，但又不想失去任何一方，因此騙這2個女生自己已經有女友，怎料對方竟都願意當小三，讓他覺得貌似可以三人同居，內心也舒服了許多。貼文曝光後，立刻引發熱議。

Dcard粉專日前分享一則貼文，男網友表示自己有2個同時在發展的女生，雙方各有優點，他並不想失去其中一方。因此他就出奇招，告訴A自己的女友是B，再告訴B自己的女友是A，想不到這兩人居然都願意當小三。

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原PO得知雙方意願後，開心表示自己這樣就能大方、老實的與兩人交往了，甚至還覺得或許可以考慮三人同居，如果把一切說破，或許就可以過上幸福的生活了。

粉專底下，就有不少網友傻眼表示，「你真的多慮了，其實A跟B也分別有著小王、中王、老王，建議你們全部說開組成一個家族系統」、「其實她們一個有男友，一個已婚呢」、「你可能也只是眾多其中之一的小王」、「先假設你說的是真的，會甘於當小三就是不想跟你有正式的關係」、「你不要傻了，她們只是在享受搶別人東西的過程」、「你的A跟B是左手跟右手嗎」。