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黃子哲再爆「隱行門」：蘇嘉全訪菲律賓跳過駐外單位

▲▼國民黨文傳會副主委黃子哲。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

記者徐政璿／台北報導

國民黨文傳會副主委黃子哲等4人，去年7月揭露總統府前祕書長蘇嘉全疑私訪印尼高層圖謀私利，遭台北地院判賠償200萬元，並登報道歉。不過，黃子哲晚間表示將上訴到底，並加碼再爆，蘇嘉全有菲律賓「隱行門」事件。

黃子哲指出，2019年8月18日總統大選期間，蘇嘉全以立法院長身分赴菲律賓首都馬尼拉，名義上是視察並關懷旅菲台商，但重頭戲卻是舉辦「2020蔡英文總統連任菲律賓後援會成立大會」及「點亮台灣 愛台灣」造勢大會。

黃子哲表示，蘇嘉全爭取出任立法院長時，曾承諾不任黨職、不參與政黨活動，但2019年8月菲律賓行卻是參加蔡英文總統後援會成立大會，說好的「議長中立」完全跳票，接受「公務接待」也有違反行政中立、公器私用。

黃子哲更質疑，蘇嘉全在餐會上致詞說，這是他在立法院長任內第3度來到菲律賓，但經他調查，駐菲代表處僅公務接待過兩次，分別是2018年1月13日至1月15日，以及2019年8月18日、19日。

黃子哲對比外交部公務接待紀錄，「蘇嘉全第三次訪菲律賓究竟何時去的？目的為何？跟誰一起去？公務、私務、商務，還是選務？為何要跳過駐外單位？」

他說，蘇嘉全印尼電文案，刑事部分台北地檢署已認定電報內容的真實性與可信性，評論議題也屬合理評論範圍，予以不起訴；如今民事部分卻被台北地院判賠200萬元，這種矛盾對決、違和充滿，令人無法接受，決定上訴到底。

黃子哲認為，駐印尼代表處已證明外交部電報密件為真，對蘇嘉全與立委蘇震清跳過經濟部與外交部率團赴印尼訪問，引發駐外單位質疑與憂心也是事實。若在野黨據此監督卻被法院判賠，等同把台灣言論自由判死刑，敲響民主政治喪鐘。

最後，黃子哲說，「你好大，但我不怕；相信蘇家不該是國家，蘇家只會是你家」。

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