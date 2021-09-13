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快訊／國民黨4人抹黑判賠200萬、登報道歉　蘇嘉全：再多也換不回清譽

▲蘇嘉全「印尼案」怒告藍營四人▼ 。（合成圖／資料照）

▲蘇嘉全「印尼案」怒告藍營四人。（合成圖／資料照）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、革實院院長羅智強、副院長游淑慧等4人於去年舉行記者會，抹黑前立法院長蘇嘉全私訪印尼高層是「圖謀個人私利」，13日法院宣判4人須連帶賠200萬，並登報道歉3天。對此，蘇嘉全表示，縱使再多的道歉，也沒辦法回復他所遭受嚴重傷害的清譽，但他仍然要感謝司法還本人一個公道，讓正義得以彰顯。

蘇嘉全表示，從去年七月份開始，國民黨針對本人及家人的誹謗，忽然之間鋪天蓋地而來，各種無端指控與影射，彷彿要將我的人格徹底摧毀與抹煞，「當時本人身為總統府祕書長，毅然向蔡英文總統請辭，除了不願見到這些紛擾影響總統與團隊的執政步調，更是希望卸下自身的所有政治職務之後，能夠以一介平民的身分向惡質的政客們宣戰，讓卑劣之徒再無藉口污衊本人的清譽」。

蘇嘉全指出，經過漫長而艱苦的一年纏訟，有關刑事告訴部分，對方向本人提出誣告，數日前獲地檢署不起訴處分，此外民事訴訟部分，今天法官也正式宣判4人須連帶賠償本人新台幣200萬元，並登報道歉，可謂是天理昭彰，正義遲到但不缺席。

蘇嘉全強調，今天的判決結果清楚說明，國民黨所提出之外交部電報，內容根本與事實不符，且外交部也證實該電報內容多為個人臆測，指涉本人從中牟利並非電報之本意；然而，國民黨王育敏等四人卻不經查證，惡意在媒體面前公開扭曲造謠，意圖中傷本人聲譽。

蘇嘉全表示，遺憾他先前提出刑事告訴雖遭台北地檢署處不起訴處分，但目前已委託律師聲請再議中，期盼日後檢察機關能夠秉持勿枉勿縱之精神，彰顯司法正義，還他完整的清白與公道。

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