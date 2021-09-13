北市府不甩中央擴大居隔範圍　苗博雅：還我公道

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市副市長黃珊珊日前爆料，這次松山區國中的校園確診案例，中央認為北市匡的太寬，甚至刪除北市上傳的居隔記錄，但北市還是堅持擴大居隔，對此，台北市議員苗博雅表示，北市府上禮拜說中央沒法源不能罰孕婦，現在又可以自行擴大匡列範圍，「感想只有4個字，還我公道！」

苗博雅13日在臉書發文表示，上星期因為孕婦拒篩案，自己批評當時市府沒有依法開罰單，卻被市府猛烈修理，北市府黨聯手，扣「假消息」的帽子，發言人重複強調只能依照中央指引，北市不能罰，「但今天發生的擴大隔離案，北市府覺得有必要，就自作主張，把人關好關滿。」

苗博雅指出，從今天發生的「擴大隔離案」，能看出兩個重點，首先，地方政府與中央意見不一致時，中央目前以尊重地方判斷為原則，如果有公衛理由，不是亂槍打鳥的普篩，中央會尊重地方判斷，高雄的鳳山大樓案、這次北市預防性隔離案都是如此，「北市列隔離的對象跟中央指引不符，但中央還是尊重北市做法。」

苗博雅表示，這次事件也可看到，匡列、隔離、篩檢的範圍，地方有權力視情況擴大7月初大安區某診所案、孕婦6月拒篩9月確診的事件，自己都提出，被地方主管機關匡列有必要篩檢的民眾，若拒絕篩檢，市府可以開罰單。

苗博雅指出，當時市府發言人卻瘋狂跳針「中央沒講！」、「沒有法源！」、「北市府不能罰！」、「不能強制！」，現在中央明確認為，北市所列60人「居隔加篩檢」，和中央的居家隔離指引不符，「北市有聽中央的嗎？沒有嘛！」

苗博雅表示，居家隔離是人身自由的剝奪，對人權的限制，遠大於一次PCR篩檢，且說「孕婦拒篩，北市可以開罰單」是假消息，如何解釋中央認為不符居隔定義，北市卻可以把民眾關好關滿的作為，「市府有地方政府的權限，不要再吃中央指引自助餐了！」