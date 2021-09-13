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麥當勞這服務「在台灣被罵翻」　內行點出2關鍵：最怕三寶

一例一休,工時,麥當勞,工讀生。（圖／資料照）

▲有網友好奇為什麼台灣人不喜歡麥當勞點餐機，反而喜歡到櫃檯點餐。（示意圖／資料照）

記者陳致平／台北報導

知名連鎖速食店麥當勞遍及全球各地，不僅餐點多樣，更可任意搭配組合，還會不定期推出新口味，增加產品豐富度，深受許多台灣人喜愛。不過，有網友好奇麥當勞「點餐機」全世界都一樣，為什麼外國人經常使用，在台灣卻被罵到爆。

一名網友在PTT以「麥當當點餐機怎麼被台灣嘴成垃圾？」為題發文，原PO表示，這台點餐機不是全世界都一樣嗎？ 在國外看外國人經常使用點餐機，怎麼點餐機在台灣被嘴成狗。

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原PO認為，在國外麥當勞，顧客經常使用點餐機服務，反觀在台灣，點餐機卻被罵爆，令他感到相當困惑，也忍不住猜想原因「是不是台灣人都要求客制化服務」，因此才不喜歡使用點餐機。

▲▼麥當勞早餐。（圖／記者許力方攝）

▲有網友認為點餐機服務很棒，餐點既可客制化，又能避開點餐人潮。（示意圖／記者許力方攝）

貼文一出後，隨即引發網友熱烈討論，多數人認為點餐機有2大致命缺點，分別是「操作者速度過慢」以及「無法使用優惠」。一派網友認為，「我看你是沒有遇過操作點餐機操作10分鐘的三寶」、「還有在機器前一邊按、一邊滑手機的妹妹」、「大家都不是嘴機台，都是嘴在用的人」、「我是覺得臺灣店員太優秀，點餐無敵快。」另一派人覺得，點餐機無法合併使用優惠，「甜心卡跟點點卡換東西還不是要櫃台結帳」、「太多優惠機器沒辦法用，結案。」

不過，底下也出現不少為點餐機緩頰的網友，他們認為點餐機服務很棒，「超愛點餐機，都不用和店員說話」、點餐機能避開人潮、「畢竟現在還會用的大多是熟手，不太會拖時間」、「在歐洲都用點餐機，超方便！還有隱藏餐點」、「點餐機可以客製化，生菜、要不要醬之類，都可以選擇。」

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