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麥當勞女店員確診！北市匡列30人　黃珊珊：生活單純「看起來還好」

記者袁茵／台北報導

台北市12日新增一例確診，為案16198，是一名中山區的麥當勞林森三店女員工，Ct值高達37。台北市副市長黃珊珊13日受訪時表示，目前已經按照規定，將確診者的接觸者都匡列完畢，而個案生活比較單純，且Ct值很高，如果沒什麼特別足跡的話，「目前看起來是還好。」

▲▼台北市副市長黃珊珊13日上午受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊13日上午受訪。（圖／記者袁茵攝）

針對案16198麥當勞女員工確診情形，黃珊珊13日出席東三水街市場塗鴉彩繪藝術長廊計畫成果發表會時表示，台北市政府已經按照規定，將第一圈（確診者的接觸者）進行匡列，個案生活滿單純，「如果沒什麼特別足跡的話，看起來是還好。」且該案Ct值很高，「我們認為他的疑慮比較沒那麼高。」

至於案16198的接觸者匡列情形，台北市政府發言人陳智菡表示，初步匡列23人居家隔離，7人自主健康管理。

關於案16198，為一名台北市20多歲女性，是餐飲從業人員，感染源仍待調查中。北市衛生局科長張惠美12日接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，個案Ct值37，居住於萬華區，工作地位在中山區，目前已住院治療。

而案16198工作場域為中山區麥當勞林森三店，已於9月12日至9月14日停業3天並清消，復業後停止11天內用至9月26日。對此，麥當勞12日向《東森新媒體ETtoday》證實，9月11日晚間接獲員工通報確診新冠肺炎，餐廳第一時間立即撤離顧客，並閉店消毒，目前已完成全店消毐，所有員工也配合疫調進行健康管理，確保環境安全及員工健康。

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