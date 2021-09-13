南投仁愛鄉5.6地震「50年來最大！」氣象局：與921無關

▲陳國昌主任說明13日晚間地震。（圖／氣象局）

記者閔文昱／綜合報導

南投縣仁愛鄉13日晚間6時41分發生規模5.6地震，震源深度47公里，最大震度南投縣國姓、台中市德基、台中市、彰化縣員林、彰化縣彰化市、宜蘭縣南山、花蓮縣西寶4級；苗栗縣鯉魚潭、南投縣南投市、雲林縣斗六、新竹縣竹東、嘉義縣民雄、台東縣利稻3級；新竹市、嘉義市、桃園市、新北市、高雄市桃源、台北市、台南市楠西2級。

氣象局地震測報中心陳國昌表示，今天地震深度超過40公里，與921地震無關，2者距離超過36公里，推測是偶發性能量釋放，並不是大地震前兆，確切原因還有待進一步了解。

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▲台灣中部13日晚間發生規模5.6地震，震央位在南投縣仁愛鄉。（圖／中央氣象局）

陳國昌指出，未來2到3天可能還有規模3到4的餘震，若是累積能量沒有釋放完，應該馬上就會有接近規模5.6的地震，但目前沒有，因此這是一個孤立的地震，未來餘震不多，民眾不用太擔心。

陳國昌透露，過去該地區規模4以上地震並不多，最大地震只有規模4.5，最近一次2016年規模4.5地震，再上一次是2001年規模4.1，再往前則是1988年4.0，所以今天規模5.6地震，是該地區50年來首度超過規模5地震。

▲13日晚間地震震源深度47公里。（圖／國家災害防救科技中心，點圖可放大）

受地震影響，高鐵稍早宣布，因受苗栗至彰化地區地震影響，導致部分列車延誤，目前已派員處理中，造成不便敬請見諒。另外，台鐵也宣布，受南投地區18:41發生芮氏規模5.6地震影響，台鐵自18：41起，台北站至新營站間各次南下／北上列車、宜蘭站至瑞穗站間各次南下／北上列車有延誤情形，敬請見諒！