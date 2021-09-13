全聯「滿500送300元」支援在家烤肉！中秋連假優惠一次看

▲全聯中秋祭出連假優惠，「小時達」在9/23前單筆消費滿500元還送300元。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

因應疫情，不少縣市紛紛祭出戶外禁烤令，全聯今年提倡「在家烤，安心吃」搶攻烤肉商機，PXGo!全聯線上購在9/18-9/21連續假期也推出「請支援夯肉」雙重優惠，除了指定商品單筆滿999元現折99元、分批取指定品任選2件加贈300福利點，「小時達」在9/23前單筆消費滿500元還送300元。

全聯PXGo!線上購自9/18-9/21連假期間，推出「請支援夯肉」雙重優惠活動，預購、箱購指定商品單筆滿999元現折99元、滿1,999元現折199元、滿2,999元現折299元。而分批取指定商品A區（飲料、調味品）、B區（食材、必備用品）任選2件加贈300福利點。

此外「PXGo!小時達」則於9/23前，單筆消費滿500元就送300元折價券（含滿額現折100元及4張50元滿額折價券），線上選購最快一小時內送到家。

業者表示，今年全聯實體門市與PXGo!線上購，集結各式各樣烤物、調味醬料與清涼飲品、烤肉用品、秋節禮盒等，自9/30前祭出69折起優惠；食材部分，訴求快速、方便、安心的魚肉海鮮、烤肉配料與蔬菜水果，最低76折起。甚至於裝設PX TV的門市，首創播放「賞月頻道」邀請民眾不論雨天、陰天、晴天，都能到全聯門市舉頭賞月的陰晴圓缺。

▲全聯於裝設PX TV的門市，首創播放「賞月頻道」。（圖／全聯提供）

另外，愛買量販即日起至9/22祭出「免下車快取烤肉箱」、「中秋團聚品嚐星級飯店和米其林推薦美食」、「減少賣場逗留時間6款中秋烤肉箱999元起」、「烤肉神器煮烤兩用電烤盤最低65折起」和「中秋月餅禮盒9/12前享95折」等優惠，搶攻中秋商機。