　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯「滿500送300元」支援在家烤肉！中秋連假優惠一次看

▲▼全聯中秋連假優惠。（圖／全聯提供）

▲全聯中秋祭出連假優惠，「小時達」在9/23前單筆消費滿500元還送300元。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

因應疫情，不少縣市紛紛祭出戶外禁烤令，全聯今年提倡「在家烤，安心吃」搶攻烤肉商機，PXGo!全聯線上購在9/18-9/21連續假期也推出「請支援夯肉」雙重優惠，除了指定商品單筆滿999元現折99元、分批取指定品任選2件加贈300福利點，「小時達」在9/23前單筆消費滿500元還送300元。

全聯PXGo!線上購自9/18-9/21連假期間，推出「請支援夯肉」雙重優惠活動，預購、箱購指定商品單筆滿999元現折99元、滿1,999元現折199元、滿2,999元現折299元。而分批取指定商品A區（飲料、調味品）、B區（食材、必備用品）任選2件加贈300福利點。

此外「PXGo!小時達」則於9/23前，單筆消費滿500元就送300元折價券（含滿額現折100元及4張50元滿額折價券），線上選購最快一小時內送到家。

業者表示，今年全聯實體門市與PXGo!線上購，集結各式各樣烤物、調味醬料與清涼飲品、烤肉用品、秋節禮盒等，自9/30前祭出69折起優惠；食材部分，訴求快速、方便、安心的魚肉海鮮、烤肉配料與蔬菜水果，最低76折起。甚至於裝設PX TV的門市，首創播放「賞月頻道」邀請民眾不論雨天、陰天、晴天，都能到全聯門市舉頭賞月的陰晴圓缺。

▲▼全聯中秋連假優惠。（圖／全聯提供）

▲全聯於裝設PX TV的門市，首創播放「賞月頻道」。（圖／全聯提供）

另外，愛買量販即日起至9/22祭出「免下車快取烤肉箱」、「中秋團聚品嚐星級飯店和米其林推薦美食」、「減少賣場逗留時間6款中秋烤肉箱999元起」、「烤肉神器煮烤兩用電烤盤最低65折起」和「中秋月餅禮盒9/12前享95折」等優惠，搶攻中秋商機。

►中秋節別忘了買這個

ET快訊
快訊／北市中山區驚傳墜樓！20歲女躺路中央無呼吸心跳
麥當勞員工染疫　北市發649封細胞簡訊
快訊／南投仁愛鄉5.6地震「高鐵延誤」！
野生捕獲張柏芝　零P圖顏值網全看傻
南投仁愛鄉「規模5.6地震」！台北明顯有感　最大震度4級
獨／打完高端連衝3次急診！42歲客運司機猝死
快訊／18:41發生有感地震　震度4級以上　台北搖很大
蕾菈私密辣照曝光　網一看說不出話

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

外國人逛全聯誤會超大！一聽歌詞尷尬嗨爆⋯員工笑：回不去了

全聯「滿500送300元」支援在家烤肉！中秋連假優惠一次看

【廣編】口罩下的新美學　席捲板橋大遠百

【廣編】Nespresso驚喜公布台灣首位咖啡永續大使－許瑋甯

統一時代4間「全台獨家」下半年進駐　台菜真珠首進新北比漾

台灣茶飲連續四年獲國際大獎肯定　全因茶葉職人堅持做出平凡中的不平凡

辦公室不再單調　引進綠意打造舒壓環境

在家自己烤！1元搶牛排、扇貝　超值海陸烤肉組千元有找

20元開吃！東南亞零食攻佔超商　2公尺魷魚絲捲、爆漿威化捲太邪惡

從大嬸回歸魔鬼身材！觀眾驚呼：葉家妤怎麼辦到的？

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

確定不是狗？三花貓短腿狂奔XD　超大力氣拖奴才：到底是誰被遛

員警見三寶婦闖紅燈回頭追車！離開下秒...騎士後女童沒安全帽

環保葬前必知！不是想葬哪就葬哪　夢親人托夢反悔...「骨灰已撈不回」

要去哪？郵務車「360度繞圈迴轉」 無辜騎士被撞...網傻：校正回歸

泰國人夫「木牆藏鈔票」遭妻抓包　心碎開挖...2萬7私房錢全繳交

外國人逛全聯誤會超大！一聽歌詞尷尬嗨爆⋯員工笑：回不去了

全聯「滿500送300元」支援在家烤肉！中秋連假優惠一次看

【廣編】口罩下的新美學　席捲板橋大遠百

【廣編】Nespresso驚喜公布台灣首位咖啡永續大使－許瑋甯

統一時代4間「全台獨家」下半年進駐　台菜真珠首進新北比漾

台灣茶飲連續四年獲國際大獎肯定　全因茶葉職人堅持做出平凡中的不平凡

辦公室不再單調　引進綠意打造舒壓環境

在家自己烤！1元搶牛排、扇貝　超值海陸烤肉組千元有找

20元開吃！東南亞零食攻佔超商　2公尺魷魚絲捲、爆漿威化捲太邪惡

從大嬸回歸魔鬼身材！觀眾驚呼：葉家妤怎麼辦到的？

快訊／陳水扁家門外被放可疑包裹　陳致中還原經過！急報警處理

南投仁愛5.6地震　潛立方2500噸深水池「89秒狂搖」影片曝光

東奧羽球奪金李洋回基隆母校　林右昌爭取青少年羽球訓練中心

桃園青埔商圈新局勢　「大江」爭搶五倍券推史上最長週年慶

南投補助老人裝假牙3千萬將用罄　剩3鄉鎮有經費縣府籲快申請

南投規模5.6地震高鐵4列車停駛　部份班次延誤30分鐘

快訊／北市中山區傳墜樓！20歲女「躺路中央」行人驚嚇報案

U23世界盃／職棒好友聲聲喚　游擊好手張文賢進合庫求穩

麥當勞員工染疫　北市發649封細胞簡訊、匡列23人

倉科加奈罕見解放「超巨雙球」　上空+手臂交叉抱胸…日網暴動

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

消費熱門新聞

超商中秋優惠「買美式送四季春青茶」

葉家妤回歸魔鬼身材　觀眾驚呼如何辦到

麥當勞推香蕉巧克力「雙餡派」

全聯「滿500送300元」支援在家烤

為了健康少吃白米飯？營養師解惑腎功能不佳者更應該吃

IKEA全球首座行動商店進駐嘉義市

20元開吃！超商獨家2公尺魷魚絲捲

林美秀、吳淡如代言　石墨烯神褲瘋搶一空

摩斯首次推出甜點「粉紅米漢堡」

亮哲搬「學童近視控制專用日拋」救兵　守護愛女靈魂之窗

中秋禁戶外烤肉！量販在家烤迎戰　

1元搶牛排、扇貝　海陸烤肉組千元有找

范琪斐職場送禮三招　白蘭氏燕窩禮盒秀質感

統一時代4間全台獨家餐飲到位

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華「試用期失敗」又失業了！

眼眶泛紅跟媽媽說再見　土城資優生墜樓亡

趙薇微博出聲了！遭封殺18天「發4字祝福」

小吳整人「集體退好友IG追蹤」！　網怒指霸凌

深夜詳談3hrs！澎恰恰確定合作連千毅

23歲賓士背殺妹撞噴機車　掉出整箱沖天炮

便秘女酵素吃3年　腸道「爬滿棕黑色紋路」變蛇皮

Sandy牽「未曝光過小妹」現身！

許維恩送生日禮　王家梁跪著看1hr

快訊／賓士撞機車後掃噴變電箱　馬路邊「翻肚」

快訊／國一新生不想上學　清晨墜樓命危

已故美國饒舌歌手墓地遭破壞！

婚後才知老公全家「恐怖衛生習慣」超崩潰

女星搭7人座　外傭後車廂門上車

快訊／蘇貞昌下令「鬆綁防疫管制」　顧及人民生計、生活便利性

更多

最夯影音

更多
吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」

吳宗憲女兒感人拜別：I love you 3000　Sandy看哭曝把拔「今天很緊張」
關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

關水族館超過40年！與同類隔絕　「最孤獨虎鯨」心理崩潰頭猛撞牆

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

「狗女兒」義氣陪中暑爸拔罐！上診療床秒睡網笑：整隻都黑了

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

小貓懸掛看台...下秒「急墜20m」　他舉國旗神救援！全場球迷齊歡呼

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

國王的泡麵？全新拆開竟「沒有麵」剩調味包...客服：蟲蟲入侵吃掉了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面