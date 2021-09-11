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9年級屁孩裝高富帥交友軟體耍詐　暈船妹子見「不出金」秒夢碎

▲▼刑事局提供。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲刑事局偵二大隊破獲9年級生共組詐騙投資集團，利用交友軟體假冒高富帥隨機誆騙年輕女子投資。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

詐騙集團年輕化？刑事局偵二隊破獲由9年級生共組「假交友真詐財」詐騙集團，發現他們利用「Omi」、「探探」等交友軟體，假冒高富帥單身男性隨機與年輕女性攀談交往，進一步勸誘投資虛擬貨幣可賺錢當副業，導致不少女性受害。警方歷時數月在新莊豪宅查獲藏身處，將19歲張姓主嫌共6人逮捕到案，並查扣犯罪所得387萬餘元。

該詐騙集團成員雖年輕但詐騙手法高超，更在新北市新莊區承租多間公寓作為詐欺機房，不定期更換據點躲避警方查緝，甚至承租新北市新莊區豪宅用於員工宿舍，更在內吸食K他命或尋歡作樂，警方在9月1日攻堅搜索詐欺機房據點，逮捕劉姓犯嫌等6名到案，並查扣犯罪所得387萬6000元。

▼9年級詐騙集團承租多間公寓作為詐欺機房。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼刑事局提供。（圖／記者黃宥寧翻攝）


經調查發現，該詐騙集團於今年3月起使用「Omi」、「探探」等交友軟體，假冒高富帥單身男性隨機與年輕女性攀談交往，當年輕妹子卸下心防後，便勸誘投資虛擬貨幣可賺錢當副業，營造聽取「分析師」投資指示即可獲利的假象，拐騙被害人「入金」虛擬投資平臺「QM慶明投資平臺」（https://e6fa.qingming-tw.com）及「ALPHA投資平臺」。

▼虛擬投資平台。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼刑事局提供。（圖／記者黃宥寧翻攝）
雖然被害人初期雖僅投資3000元小額資金，但詐騙集團卻在網站內顯示虛偽投資標的指數，導致被害人誤信獲利金額龐大，進一步支付大筆金額。當被害人欲獲利了結「出金」時，詐騙集團再以出金手續費、保證金等理由要求被害人繼續投入資金，當被害人沒有資金投資後，詐騙集團便消失無蹤，網站上所看到獲利金額亦無法兌現，損失慘重，警方目前已清查數位被害人，損失金額數10萬至數百萬不等。

▲▼ 刑事局提供。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲9年級詐騙集團超會騙，花數月已得手387萬餘元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方同時也呼籲國人使用網路交友社群軟體請謹慎小心，網路出現上「小額投資及獲利，在家賺錢」之投資標語及廣告必是詐騙網站，如果想投資請循金管會核准的證券、投顧、期貨及銀行等正當金融投資管道，若有遭上述假投資網站(慶明、ALPHA)詐騙的民眾請儘速前往轄區警察機關或前往刑事局偵查第二大隊第二隊報案。

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