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夫婦接辦案來電陷焦慮　警2步驟揭真相

▲潮州警分局局光華派出所警員鄞哲偉向陳翁夫婦說明詐騙手法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警分局局光華派出所警員鄞哲偉向陳翁夫婦說明詐騙手法 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮林姓婦人及其先生先後兩次自稱新北市板橋警分局員警告知她個資遭盜用電話，要求北上釐清案情，對方留下號碼經求證該警分局電話，夫妻兩人擔心牽扯刑事案件，相當害怕，求助潮州警方，潮警經兩步驟拆穿對方是詐騙手法，讓他們才放下心中的大石。

潮州警分局局光華派出所警員鄞哲偉日前執行日值班時接獲陳姓老翁(79歲)及妻子林姓老婦人(74歲)稱已接到兩次新北市板橋分局員警來電表示，稱林婦因個資遭人盜用，需至板橋分局製作資料釐清案情。

由於陳姓老翁查證對方所留下聯絡電話確實為板橋分局之聯絡電話，讓他們夫婦擔心、害怕。鄞員聽完他們報案，向他們說明這是常見的詐騙手法。

唯老翁聽聞後仍無法放心，警方立即以電話向板橋分局勤指中心查證，並無該名王姓員警，再經165反詐騙系統查證該2支來電號碼已遭多次通報為警示號碼，警方遂即向夫婦倆解釋警方偵查案件時會以正式送通知書並以郵寄方式通知當事人，經警方以案例分析說明後，夫婦倆才鬆了一口氣，並表示對警方熱心協助及分析表示感謝。

潮州警分局表示，檢察官、警察及法院不會要求匯款、轉帳、監管帳戶，如果來電顯示號碼開頭出現（002、009、加號+）等為國際電話，應提高警覺，且檢警不會在電話中通知傳喚、製作筆錄或要求至超商接收傳票公文，籲請民眾不要受騙，遇有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查詢，或親自前往派出所請求警方諮詢，以免被騙。

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