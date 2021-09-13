怪男糾纏逼上車！　俏護士靠「1手機功能」冷靜求救秒脫險

▲澳洲一名護士使用「手機妙招」擺脫噁男糾纏。（圖／翻攝Instagram＠andrea.elenalela）

記者吳美依／綜合報導

來自澳洲墨爾本的護士埃琳娜（Andrea Elena）前往牙醫看診，正在等待叫號時，卻被一位陌生男性瘋狂騷擾，對方不但瘋狂刺探隱私，甚至還多次態度強硬地說「我可以載妳回家」。她趕緊拿出手機，並且使用「記事本」功能求救，果然迅速脫險。

《澳洲新聞》報導，陌生男子突然靠近，不斷追問「妳來自哪裡？妳住在哪裡？妳在哪裡工作？」，還試圖強迫埃琳娜搭自己的車回家，儘管屢遭拒絕，卻聽不進任何一句話，甚至更堅持地說，「不，我可以載妳回家啊，我是開車來的」。

埃琳娜懷疑，陌生男看見自己搭乘Uber前來，所以才挑中自己下手。她靈機一動，在手機的「記事本」輸入文字，「我身後的男人試圖讓我上他的車」，並且默默起身拿給櫃檯人員看；而櫃台人員也非常聰明，不動聲色地將此事通報保全。

接下來，埃琳娜獲得保全的全程護送，從進入診間到搭乘計程車離開，都不再受到陌生男子騷擾，此外，還獲贈看診牙醫送出的一張乘車優待券，最後得以免費搭車回家。

埃琳娜在TikTok拍攝影片，向15萬名粉絲分享了這段故事，並且公開對皇家牙科醫院（Royal Dental Hospital）表達感謝。她說，「這是給所有男孩和女孩的小訣竅，如果你們陷入不舒服的處境，記得善用『記事本』」。

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