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她被酒吧怪男纏上！調酒師突遞「帳單」不收錢　看見暗號秒救援

▲▼外國女網友遭騷擾，調酒師神救援。（圖／翻攝Twitter@trinityallie）

▲外國一名女網友在酒吧遭陌生男子騷擾，調酒師遞出「帳單」神救援。（圖／翻攝Twitter@trinityallie）

記者吳美依／綜合報導

外國女網友翠妮蒂（Trinity）與朋友在酒吧聚會聊天，卻被一名陌生男子不斷糾纏，此時，吧台後的調酒師麥克斯（Max）突然湊近並遞上「帳單」，上面竟寫著一個「救援暗號」。她照著指示做後，對方果然協助解圍，把騷擾者趕走。

翠妮蒂起初非常困惑，心想自己明明尚未要求結帳，仔細一看才發現，紙條上寫著「如果這傢伙讓妳感覺很困擾，把妳的馬尾放到另一邊肩膀上，我就會把他趕走」。

麥克斯看見暗號後，開口要求男子離開，但過程似乎不太順利，最後忍不住大吼，「你必須他X的離開這些女孩，她們顯然對你沒興趣」！他聽見騷擾者碎念著「你有點咄咄逼人喔」，立刻反擊，「你才對她們咄咄逼人吧，你該離開了！」，最後成功驅離對方。

翠妮蒂表示，她事後請麥克斯與那張紙條合照，上傳到Twitter，希望能夠藉此表達感謝，「每個人都需要這樣的調酒師！」此貼文至今累計20萬6200個讚與4萬多次轉推，許多人似乎都非常感同身受，希望更多酒吧採取類似作法。

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