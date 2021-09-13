高端累計12死！台中也爆首例死亡　莊人祥曝個案情況

記者趙于婷／台北報導

台中市今傳出首例疑似接種高端疫苗後死亡個案，死者是42歲男性、是一名司機，有慢性病史。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今表示，該個案是過去的案子，8/24接種高端，之後出現心悸，就醫照X光發現有肺浸潤，9/5返家無異狀，9/6就發現死亡。而高端至今已累計12例死亡。

該名台中個案在8/24前往醫院接種高端疫苗，接種後出現心跳忽快忽慢不適症狀，9月2日到醫院掛急診就醫後返家，未料9月6日被發猝死在宿舍。根據了解，目前男子已經解剖，家屬正等待結果中。

莊人祥說明，該案是41歲男性，本身有高血壓、糖尿病和甲狀腺機能亢進病史，接種高端後，出現心跳忽快忽慢等心臟不適症狀，之後分別在8/26、28、30和9/2到急診就醫，X光有肺浸潤，心電圖也顯示有竇性心搏過速。

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莊人祥表示，該個案打完點滴後返家休息，期間也照常上班，直到9/5都無異狀，但6號家人叫不醒，發現已經死亡，該個案已經進入司法相驗，9/6已經解剖，不方便再透露相關資訊。

另外，目前高端總共通報12例死亡，因為有時序性關係，有沒有因果關係仍在研判中，而該名台中個案，其實上週六就有統計數字，其中一案就是該案例，這是一個已經過去的案子。

而根據最新統計，9/11~9/12新增2例疫苗接種後死亡通報，1例是AZ疫苗，個案年齡是35歲，在接種疫苗後48天發生，同期間新增1例莫德納接種後死亡，年齡是79歲，在接種後32天發生。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）