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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康號召72藍營民代加入戰鬥藍　原民立委狂言喊「帶我們出草」

▲▼0909 「戰鬥藍」行動記者會，公布「戰鬥藍」宣言以及初步名單-趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

▲中廣集團董事長趙少康趙少康召開「戰鬥藍」行動記者會。（圖／記者黃克翔攝）

記者林銘翰／台北報導

中廣集團董事長趙少康號召成立「戰鬥藍」，國民黨立委孔文吉引用電影《賽德克·巴萊》的台詞表示，「當民進黨要叫國民黨卑躬屈膝，國民黨要讓民進黨知道野蠻的驕傲」，現在應該是要出草的時候了，自己之所以參加戰鬥藍，就是希望趙少康帶領大家出草。

趙少康9日上午召開「戰鬥藍」行動記者會，號召國民黨27名立委、12名台北市議員、5名新北市議員、4名桃園市議員、6名台中市議員、2名台南市議員、15名高雄市議員、1名宜蘭縣議員共同響應，並由趙少康親自宣讀「戰鬥藍宣言」。

趙少康表示，「戰鬥藍」將來一定會跟國民黨中央配合，不管由誰當選黨主席，戰鬥藍會團結把陣線做大，戰鬥藍是一種號召、呼喚、精神及行動，關懷的面相非常廣，不管是對環保、兩岸還是下一代的子孫，戰鬥藍都要幫忙，關懷的層面非常廣。

孔文吉提及，電影《賽德克·巴萊》中有一句台詞，「當文明要叫我們卑躬屈膝，我們要讓你們知道野蠻的驕傲」，這句話也可以講成，「當民進黨要叫國民黨卑躬屈膝，國民黨要讓民進黨知道野蠻的驕傲」，並直言現在應該是要出草的時候了，希望趙少康帶領大家出草。

孔文吉指出，民進黨一黨專政、專制跋扈，兩岸關係不承認九二共識，疫苗政策又荒腔走板，迫使年輕人打不到疫苗，且疫苗都是靠國外捐贈，完全是一個失敗的政策，到現在為止衛福部長陳時中還不下台。

孔文吉批評，儘管總統蔡英文向原住民道歉，但是承諾都沒有做到，「完全是虛偽的道歉」，甚至反對原住民自治、獵人權益保障，基於以上三個理由，自己才要參加戰鬥藍，讓大家有機會出草，打敗民進黨這個政黨。

國民黨立委賴士葆則說，國民黨現在總共有38席立委，如果扣掉黨團三長、1位主席，還有幾位情況比較特殊的委員，大概只有5名立委沒有參加戰鬥藍，希望戰鬥藍能夠發揮集體戰鬥力，幫助國民黨再次贏回政權。

國民黨立委蔣萬安表示，戰鬥藍一定會跟國民黨配合，並且要發揮團結國民黨的力量，只要是為了台灣人民好，不管是捍衛生命健康安全、維護公平正義、堅守民主自由，戰鬥藍都會挺身而出為全民戰鬥，接下來也會就事論事、為所當為，很高興趙少康發起這樣的精神理念。

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