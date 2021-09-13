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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安轟陳時中「獨斷」：為何要拖延BNT進口3個月？

▲▼0909 「戰鬥藍」行動記者會，公布「戰鬥藍」宣言以及初步名單-蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立委蔣萬安今（13日）接受廣播專訪，針對明年台北市長選戰潛對手、衛福部長陳時中，他砲轟「政策反覆、非常獨斷」，拖延BNT進口3個月；他認為，手握權力的政治人物，應該放下意識形態，永遠把民眾的福祉放在第一位。

蔣萬安表示，他跟陳時中在立法院的互動更多，在衛環委員會就各種議題都有討論，原本認為陳是願意溝通的人，例如他提出的不孕症婦女補助、身心障礙者權益保障法修法等，陳都有積極回覆；但在這段疫情期間，特別是今年疫情爆發後，陳作為疫情指揮官，政策反覆、非常獨斷。

蔣萬安接著說，簡單來講，就疫苗採購的政策，規劃沒有遠見、執行沒有變通、態度非常消極，到現在為止，民眾還是有非常多不滿，陳時中也一直沒說清楚，民間團體要積極採購BNT疫苗，結果卻被政府不斷阻擋，說不能有復必泰字樣、不能透過上海復星等，但現在隔了3個月，進來的BNT還是有復必泰字樣，那這段時間為什麼要被拖延？

蔣萬安並指稱，對比韓國的積極跟國外採購、催促疫苗，台灣不只規劃沒有遠見、執行不靈活、態度非常消極外，重點是，陳時中在幾次記者會上的談話反反覆覆，當民眾希望趕快進多一些疫苗，但陳時中卻講出所謂的「西裝說」，這不就是一種不食人間煙火的心態嗎？

至於如何評價台北市副市長黃珊珊？蔣萬安回應，疫情期間，雙北政府受創最重，可以看到黃珊珊非常辛苦地在協調防疫措施，在很多地方行程彼此都會碰到面，而他也在立法院協助民眾紓困、發放防疫物資、爭取疫苗施打，都是為民眾好、為地方服務。

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