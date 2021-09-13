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口服新冠藥「1顆700美元」！韓政府遭疑買貴　承諾：國家全額負擔

▲▼美國默克藥廠。（圖／達志影像）

▲美國默克藥廠。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓計畫在全國接種覆蓋率達70%以上後，最遲於10月底、11月初轉換現行防疫體制，尋求如何「與新冠病毒共存」，聚焦降低住院、死亡率，為此口服新冠藥物可說相當重要，目前南韓政府正積極與美國默克藥廠（默沙東，Merck）洽談採購計畫，不過外傳一顆定價700美元、90萬韓元，價格昂貴。對此，南韓防疫當局承諾，國家會負擔全額。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，口服新冠治療藥物成為挽救全球新冠疫情的重要希望，默克藥廠的Molnupiravir、羅氏製藥（Roche）的AT-527、輝瑞藥廠的PF-07321332 已投入第3期臨床實驗，其中默克藥廠已搶先於6月與美國政府簽訂預購合約，外傳一顆定價700多美元，另外還計畫最快10月前通過美國食藥局（FDA）緊急使用授權。

報導指出，南韓政府在今年與明年編列362億韓元給疾病管理廳，做為購買新冠治療藥物的預算，可供3萬8千人使用，換算每人的費用約為90萬韓元，其實與美國政府與默克藥廠簽約時的價格相去不遠。另外，南韓政府正與默克藥廠等多間國際藥廠進行洽談，同時監控製藥市場走向，期盼儘量壓低價格。

儘管南韓政府屢次對外強調，在與藥廠正式完成簽約之前，不能向外公開詳細訂價，但關於新冠治療藥物價格的消息還是不脛而走，外界質疑南韓政府是否「買貴」了。對此，中央防疫對策本部狀況總括團長裴京澤（배경택）強調，比起住院隔離，口服新冠藥物在各種經濟考量下還是比較划算。

▼先前被用來治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋。（圖／達志影像）

▲▼先前被用來治療新冠肺炎的藥物瑞德西韋。（圖／達志影像）

裴京澤10日登上電台MBC時事廣播節目《金鍾培的視線集中》時，針對外界盛傳一顆口服新冠治療藥要價90萬韓元的提問做出解釋，「由於目前尚在簽約階段，因此無法隨意對外公開談判細項，不過（若因嫌貴）而不服用口服新冠藥物，則必須住進醫院或生活治療中心，我們必須考量到因此造成的經濟損失。」

根據《韓聯社》，南韓中央事故收拾本部社會戰略班長孫映萊（손영래）也於今（13）日簡報會上表示，一旦引進口服新冠治療藥物，費用將由國家全額負擔，國民無需自費，就和先前治療新冠肺炎時一樣。

據悉，由於新冠肺炎被歸類為1級傳染病，依據南韓《傳染病預防法》，患者治療費用由國家全額負擔，先前被用於新冠治療藥物的瑞德西韋，其費用也是由南韓政府負擔。

►南韓「超前佈署」搶買新冠口服藥　傳與美國默克藥廠協商

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