紐約醫院強制打疫苗「醫護集體請辭」　產科關閉

▲醫院因員工不滿疫苗強制令，至少30人集體辭職，產科部門也受到影響。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國紐約州8月下令，強制州內所有醫療工作者接種疫苗，且須在9月27日打第1劑。然而這引起部分醫護人員強烈反彈，紐約州郊區一間醫院則因員工不滿疫苗強制令，至少30人集體辭職，產科部門因人手不足關閉，新生兒接生業務將於25日起暫時停止。

綜合國會山莊報、底特律自由報等報導，在紐約前州長古莫（Andrew Cuomo）下達的這道疫苗強制令後，路易斯郡綜合醫院（Lewis County General Hospital）緊急修改規定，要求院內員工接種疫苗，只有醫療因素能夠排除。事後，有30名員工決定打疫苗。

然而依據紐約路易斯郡衛生體系執行長凱爾（Gerald Cayer）10日的說法，院內另有30人因不滿疫苗強制令集體請辭，其中至少有6人在產科，「接到這麼多辭呈，我們別無選擇，只能暫停路易斯郡綜合醫院的接生工作」。現已知該院有464人有打疫苗，員工接種率為73%，但仍有165人還沒打疫苗，已知3人取得醫療豁免，另有12人計畫提交醫療豁免申請。

凱爾表示，院內其他部門如今也面臨停業的風險，因為未施打疫苗的員工人數也很多。不過產科部門暫停服務為暫時性措施，未來將聘請已打過疫苗的護士，讓產科恢復營運。

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