《我們六個》老三奪「教育大愛獎」　林作逸艱難成長變助人動力

新北市三峽區成福國小教師林作逸，任教已35年，戲劇《我們六個》的老三就是林作逸本人。儘管在破碎家庭中長大，林作逸充滿艱難傷痛的成長經歷，反成為他擔任老師後的動力，以同理心找出弱勢學生並提供相關協助，幫助特殊生改變人生，也在今（6日）獲頒「寶佳教育大愛獎」。

黃昆輝教授教育基金會設置「寶佳教育大愛獎」，向長期付出愛心，協助弱勢學生奮發向學或輔導行為偏差學生改過遷善的「大愛教師」，表達感恩之心與崇敬之意。今年經過學校推薦，審核選出林作逸等12位大愛教師，並在今天舉行頒獎，每人獲頒20萬元，教育部次長劉國偉、前部長吳清基等人親自到場擔任頒獎人。

目前在新北市三峽區成福國小擔任輔導與學輔主任的林作逸，任教已經35年。更特別的是，林作逸是犯罪被害人子女。今年上映的戲劇《我們六個》，取材自台灣真實社會案件，6名小孩歷經父母親在二十年內，接連被同一位小三所殺害的巨變，6人被送到育幼院，卻在絕境中彼此互相扶持，勇敢活出精彩人生，而6名小孩的老三就是林作逸本人。

儘管曾經歷上述困境，但林作逸回憶說，身為國小老師的媽媽在世時，仍教育他們要心存善念，正面看待社會，讓他與兄弟姐妹沒有走偏。林作逸表示，後來自己擔任老師，因為在破碎家庭長大，更容易發現這些弱勢學生的困頓之處，並以同理心來協助這些學生，包括提供助學金、餐食補助等協助，讓學生不要胡思亂想，知道有人在關心他們。

林作逸指出，過去10幾年在新北的淡水與瑞芳服務的經驗，這些偏鄉孩子其實很聰明，只是少了學習機會，孩子大多來自弱勢家庭，家長希望孩子可以脫離這樣困境，卻不知道該怎麼做，尤其家長因為工作得早出晚歸，通常透過打罵方式教養，卻不知道孩子最希望的是父母的陪伴與提供學習機會，所以透過在學校提供的關懷與學習機會，從孩子的「需要」上看見自己的責任，希望為孩子帶來改變。

提到最難忘的輔導個案，林作逸想到的是「渴望父愛的小彤」。小彤因為母親吸毒入獄並與父親離婚關係，由姑婆撫養長大，父親擔任外送員，偶爾帶她外出，並曾承諾等她升上國中後與女友一起照顧她。但家庭關係不穩定及青春期的叛逆，小彤因為情緒低落而割腕自傷。在林作逸介入後，發現小彤具備美術天賦，安排她參與學校做活動及參加比賽與展覽，獲得師生肯定。再安排姑婆與父親進行溝通，促進父女情感連結，在國中階段情緒明顯穩定，不時回到母校探望老師，展現出健康積極的生命態度。

黃昆輝教育基金會董事長黃昆輝表示，獲獎的大愛教師們，往往以理解孩子為起點，站在孩子的角度，讓學生的表現可以被看見，相信每個孩子都擁有與生俱來的潛能和價值，且長期默默奉獻愛心，不僅教導一個孩子奮發向上改過遷善，還要協助一個家庭共同合作與協力，輔導行為偏差的子女，以生命感動生命的教育志業，有高度教育熱誠，值得大家向大愛老師們表達敬意與感謝。